Threat Protection è un antivirus integrato in NordVPN, uno dei migliori provider di servizi VPN sul mercato. Lanciato all’inizio dell’anno, Threat Protection è un servizio attivo per impostazione predefinita direttamente nell’app di NordVPN, che protegge i sistemi di destinazione in background. Oltre che malware come virus e ransomware, Threat Protection blocca i tracker pubblicitari e le inserzioni invasive, senza alcun impatto sulle prestazioni della VPN.

Fino a qualche giorno fa, era possibile usufruire di Threat Protection esclusivamente abbonandosi a uno dei piani di NordVPN, che possono includere anche NordLocker, un servizio di cloud storage e NordPass, un interessante password manager. Ma adesso, Threat Protection è diventato anche un prodotto standalone, acquistabile separatamente proprio come gli altri due servizi offerti da Nord.

Proprio come gli altri servizi dell’azienda, anche Threat Protection è acquistabile sotto forma di abbonamento, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, nonché la possibilità di scegliere fra un piano annuale e uno mensile. L’aspetto interessante è che, per lanciare il prodotto, NordVPN ha deciso di scontare del 50% entrambi i piani, rendendo questo antivirus uno dei più competitivi attualmente sul mercato.

Threat Protection – Offerta di lancio

Come dicevamo, al momento i due piani sono scontati a metà prezzo, e questa è un’ottima occasione per testare con mano questo antivirus. Tra gli altri vantaggi, avrete il blocco dei siti web dannosi e la protezione dai tentativi di phishing.

Piani e prezzi

Annuale: 2,49€ al mese con fatturazione annuale

Mensile: 4,99€ al mese

Potrete utilizzare Threat Protection sia su Windows che macOS e proteggere fino a 6 dispositivi con un singolo piano. Per ogni esigenza, è disponibile il servizio di assistenza clienti 24/7.