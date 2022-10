Sicuramente raffreddare adeguatamente la propria CPU è importante, soprattutto visti i consumi degli ultimi processori di fascia alta, così da assicurare prestazioni sempre elevate anche in presenza di carichi di lavoro impegnativi. Solitamente, tutti noi usiamo paste termiche o, eventualmente, metallo liquido, ma un utente TikTok di nome @mreester ha effettuato varie prove impiegando anche prodotti alimentari di uso comune, come lo zucchero o lo sciroppo d’acero.

Inutile dire che, trattandosi di esperimenti che puntavano all’intrattenimento, i risultati sono stati piuttosto deludenti, in quanto usavano materiali non adatti allo scopo. In particolare, provando a sostituire la pasta termica con lo zucchero alimentare, su un processore Intel si sono avuti circa 60 gradi in più, mentre con lo sciroppo d’acero si raggiungevano 69°C già nel BIOS. Il ragazzo si è anche divertito a modellare la pasta termica in vari modi, ad esempio replicando il logo di Discord, per vedere come si stendeva sul processore dopo aver applicato la pressione del dissipatore.

Tuttavia, @mreester ha anche fatto una scoperta piuttosto particolare. Infatti, inizialmente ha provato a mescolare il sale iodato con la pasta termica, non ottenendo alcun risultato evidente. In seguito, ha provato a macinare il sale in una polvere fine e mescolarlo con la pasta termica e, in quest’ultimo caso, le temperature, rispetto alla sola pasta termica, sono scese di 2-3 gradi. È possibile che questo sia stato dovuto al fatto che il sale ha una conducibilità termica superiore a quella della maggior parte delle paste termiche attualmente in commercio.

A ogni modo, è impossibile stabilire se effettuare un’operazione di questo genere sia sempre così efficace, visto che i fattori che possono aver portato a un simile risultato possono essere molteplici, a partire dalla quantità e dal tipo di pasta applicata.