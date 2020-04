ToughRAM Z-One, disponibili nuovi moduli senza RGB

Thermaltake ha rilasciato una variante senza RGB della sua memoria ToughRAM Z-One. I nuovi kit RAM piaceranno sicuramente agli appassionati interessati a un aspetto più sobrio ed elegante.

I nuovi banchi hanno lo stesso nome delle controparti RGB, quindi, al momento dell’acquisto, prestate molta attenzione alle immagini del prodotto. L’heatspreader in alluminio spazzolato è ancora presente sui nuovi moduli di memoria.

Attualmente, Thermaltake offre solo ToughRAM Z-One in configurazioni a doppio canale da 16GB (2 x 8GB) e con due velocità: kit DDR4-3200 e DDR4-3600 con una latenza CAS di 15 e 18, rispettivamente. La tensione di esercizio è di 1,35V. Sfortunatamente, Thermaltake non ha rivelato gli altri tempi dei kit di memoria.

Secondo il produttore, le soluzioni ToughRAM Z-One sono compatibili con le schede madri Intel serie X299, 300, 200 e 100. Per quanto riguarda le controparti AMD, la compatibilità è assicurata con il chipset X570. Le nuove ToughRAM Z-One supportano la tecnologia XMP 2.0 (Extreme Memory Profile) che permette di overcloccarle sulle schede madri compatibili.

Disponibile anche il software ToughRAM, che consente agli utenti di monitorare la temperatura, la frequenza e le prestazioni delle memorie in tempo reale. Per sottolineare la qualità delle sue memorie, Thermaltake garantisce le ToughRAM Z-One a vita. L’azienda non ha ancora rivelato i prezzi dei nuovi kit ToughRAM Z-One, mentre le versioni RGB sono disponibili su Amazon a 123 euro.