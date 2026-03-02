Barcellona diventa ancora una volta il palcoscenico mondiale dell'innovazione tecnologica con il Mobile World Congress 2026, e tra i protagonisti di questa edizione spicca TP-Link, che ha scelto la Fira Gran Via per presentare una visione ambiziosa del futuro della connettività domestica e professionale. L'azienda, nota al grande pubblico soprattutto per i suoi router e dispositivi di rete, si presenta quest'anno con un'offerta profondamente trasformata, in cui l'intelligenza artificiale non è un accessorio ma il motore centrale di ogni soluzione. Dal 2 al 5 marzo, lo stand TP-Link ospita dimostrazioni dal vivo che raccontano come sta cambiando il rapporto tra operatori di rete, abitazioni e tecnologia quotidiana.

Al cuore della proposta aziendale c'è una scommessa precisa: i provider di connettività non devono limitarsi a vendere banda, ma possono diventare erogatori di servizi avanzati, dalla sicurezza informatica alla gestione intelligente della casa. Per realizzare questa visione, Aginet, il brand di TP-Link dedicato agli operatori di rete, ha sviluppato una piattaforma chiamata TAUC — TP-Link Aginet Unified Cloud — che funge da infrastruttura unificata per il lancio e la gestione di nuovi servizi. Si tratta, in sostanza, di un ecosistema aperto che consente agli operatori di aggiungere funzionalità ai propri router senza dover affrontare lunghe procedure di certificazione o integrazioni complesse.

Il meccanismo ricorda, per certi versi, quello degli app store che hanno rivoluzionato il mondo degli smartphone: un marketplace di servizi containerizzati, basato sullo standard prpl OCI, che i provider possono attivare direttamente sui router prplWare con un approccio plug-and-play. La gestione del ciclo di vita dei container avviene tramite tecnologia LXC basata su USP, mentre le API con licenza TAUC e un'app mobile dedicata completano l'infrastruttura operativa. Il risultato è che un operatore può distribuire, ad esempio, un servizio di sicurezza domestica ai propri abbonati in tempi molto più rapidi rispetto ai modelli tradizionali.

I provider non vendono più solo banda: diventano erogatori di servizi intelligenti.

L'intelligenza artificiale integrata in TAUC porta un ulteriore livello di valore: i modelli AI incorporati nella piattaforma sono in grado di rilevare anomalie di connettività, identificarne le cause e intervenire in modo proattivo prima che l'utente finale percepisca il problema. Per un operatore, questo si traduce in una riduzione concreta dei costi operativi — l'OPEX nel gergo del settore — e in una diminuzione delle chiamate ai call center, da sempre uno dei principali centri di costo delle telco italiane ed europee.

Sul fronte hardware, TP-Link punta su due tecnologie complementari per estendere la copertura a banda larga. La prima è il Fixed Wireless Access, rappresentato dal nuovo modello NB815v: un router 5G con supporto VoIP e standard Wi-Fi 7 BE19000, basato sulle specifiche 3GPP Release 18. Questo dispositivo è pensato per portare connettività ad alte prestazioni nelle zone difficili da raggiungere con la fibra ottica — un tema particolarmente sentito in Italia, dove molte aree rurali e montane sono ancora tagliate fuori dalla banda larga di qualità. Bassa latenza, throughput elevato e affidabilità di livello carrier sono le caratteristiche su cui punta il produttore.

La seconda direttrice è quella della fibra ottica, con una soluzione completa che copre l'intera catena tecnologica: dai terminali ottici di linea OLT fino ai dispositivi lato utente ONT, passando per le piattaforme di gestione centralizzata. L'integrazione delle tecnologie GPON e XGS-PON permette di servire sia le reti di nuova generazione sia quelle già esistenti, semplificando il deployment per gli operatori e garantendo all'utente finale un'esperienza Wi-Fi domestica di qualità. A completare l'offerta per i provider, un portfolio di sistemi mesh Wi-Fi 7 che assicurano copertura capillare, roaming intelligente tra i nodi della rete e installazione flessibile.

Parallela e complementare alla strategia per i provider è la proposta rivolta direttamente ai consumatori, incarnata dal brand Tapo. L'ecosistema smart home di TP-Link comprende telecamere per interno e per esterno, videocitofoni, serrature intelligenti, sensori ambientali, illuminazione smart e interruttori connessi — un insieme di dispositivi pensati per rendere l'abitazione più sicura, reattiva e automatizzata. A legare tutto questo insieme è Aireal, l'assistente AI proprietario che permette di interagire con l'intera casa connessa attraverso conversazioni naturali, senza dover navigare tra menu e impostazioni.

La vera novità dell'approccio Tapo non sta nei singoli dispositivi, già noti sul mercato, ma nella capacità di integrare l'ecosistema smart home con la rete gestita dall'operatore. Attraverso le soluzioni basate su prplOS, i provider possono offrire ai propri abbonati una visibilità end-to-end sulla rete domestica, con provisioning semplificato e gestione centralizzata che abbassa la barriera d'ingresso per chi non ha competenze tecniche. È un modello che ricorda quello già adottato da alcuni operatori italiani con le loro offerte bundle, ma portato a un livello di integrazione e personalizzazione molto più avanzato.