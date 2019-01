TP-Link, ecco i nuovi router con Wi-Fi 6

Al CES 2019 di Las Vegas TP-Link ha presentato la sua nuova gamma di prodotti per la connettività, caratterizzati dalla piena compatibilità con il recente standard Wi-Fi 6 . L’azienda ha mostrato un totale di sei prodotti, dai router di fascia alta agli extender.

Il nuovo top di gamma è il TP-Link Deco X10, un router tri-band compatibile con i sistemi mesh della famiglia TP-Link Deco, e quindi ideale per chi vuole realizzarsi una rete wireless ad ampia copertura e con la massima semplicità di utilizzo. Il Deco X10 usa il Wi-Fi 6 per la comunicazione tra i satelliti, assicurando così maggiori prestazioni e stabilità rispetto agli standard precedenti – anche se per sfruttare tale vantaggio sarà necessario avere almeno due di questi dispositivi. A ragion veduta, dunque, TP-Link lo propone in confezioni da due unità, a un prezzo indicato di 349,99 dollari. Un prezzo non troppo diverso dall’ attuale TP-Link Deco M9 , nella cui confezione troviamo però tre satelliti.

Interessante anche il nuovo Archer AX11000, router di fascia alta a tripla banda indirizzato agli appassionati di gaming di cui abbiamo già scritto a dicembre. La velocità massima teorica arriva a ben 11.000 Mbps, che ritroviamo nel nome del prodotto. Un picco teorico che difficilmente sarà realizzato nella pratica, ma si potrà comunque contare su una connessione senza fili ad alte prestazioni. Il prezzo indicato è 449,99 dollari. Il modello Archer AX6000 è invece un router a doppia banda, un po’ meno esagerato rispetto al modello precedente e anche meno costoso: 349,98 dollari.

TP-Link Deco X10

Le fasce media e bassa sono invece rappresentata dai modelli AX1800 e AX1500, che hanno caratteristiche inferiori rispetto agli altri modelli ma restano pienamente compatibili con il Wi-Fi 6. Il primo modello dovrebbe costare circa 130 dollari, mentre TP-Link non ha dato informazioni sull’AX1500. Infine, l’azienda ha presentato anche l’extender RE705X, per portare la rete Wi-Fi 6 a distanze maggiori, senza la raffinatezza, né il costo, di una rete mesh.

TP-Link Archer AX11000