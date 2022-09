La foto di un’inedita scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER Founders Edition dotata di un elegante dissipatore nero è comparsa sul forum cinese NGA. Già l’aspetto appare piuttosto inconsueto, dato che, generalmente, i modelli Founders Edition presentano una cover con una cromatura molto lucida e non certo nera. Inoltre, il noto software GPU-Z ha riconosciuto la scheda come una RTX 3090 Ti, modello di punta attuale della line up “Ampere” (in attesa di “Ada Lovelace”). Altra differenza importante tra la RTX 3090 SUPER e la RTX 3090 Ti è il design delle ventole.

Ricordiamo che la GeForce RTX 3090 Ti è equipaggiata con una GPU GA102 con die di 628mm², prodotta con il classico processo 8nm di Samsung, accompagnata a 24GB di VRAM GDDR6X a 21Gb/s su un bus da 384-bit. Le frequenze di riferimento partono da 1560MHz e arrivano in boost a 1860MHz, mentre le specifiche del processore grafico parlano di 10.752 CUDA core, 84 RT Core e 336 Tensor core.

Photo Credit: NGA forum

Al momento, non sappiamo se questa RTX 3090 SUPER sia solo un prototipo di una RTX 3090 Ti o se l’azienda californiana abbia davvero intenzione di lanciare questo prodotto prossimamente, anche se le tempiste sarebbero piuttosto strane ora che l’interesse dei videogiocatori è rivolto verso le nuove RTX 4000.

Qualche giorno fa, è trapelata in rete la presunta prima foto “reale” di una GeForce RTX 4080, la cui presentazione è ormai imminente. Dall’immagine si poteva notare la presenza di un dissipatore molto simile a quello impiegato sulla precedente serie RTX 30, mentre il font usato per la scritta “RTX 4080” è lo stesso che troviamo ora sul sito ufficiale NVIDIA. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi raccomandiamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato. Infine, stando agli ultimi rumor, sembra che la RTX 4080 sarà disponibile con diversi tagli di memoria. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi rimandiamo alla nostra notizia.