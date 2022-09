Le GeForce RTX 4000 di Nvidia sono molto vicine, le nuove schede video dovrebbero infatti debuttare negli ultimi mesi del 2022 e le indiscrezioni che si susseguono si fanno sempre più dettagliate. Le ultime di queste riguardano la RTX 4080, di cui qualche giorno fa era anche trapelata una fotografia inedita. Stando alle nuove informazioni, la GPU di fascia alta che farà compagnia alla RTX 4090, dovrebbe essere disponibile in due varianti con differente quantitativo di memoria video.

4080 12G GD6X 10layer PCB aic reference design

4080 16G GD6X 12layer PCB aic

reference design

4090 24G GD6X 14layer PCB aic reference design note:4080 12G has a completely different pcb design from 4080 16G — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) September 5, 2022

Le info in questione sono state diffuse dall’insider MEGAsizeGPU e i ricondivise da Videocardz. La RTX 4080 dovrebbe, nello specifico, offrire 12 GB o 16 GB di VRAM GDDR6X, a differire è anche il numero di strati del PCB: 10 per la prima variante e 12 per la seconda. Conoscendo Nvidia tuttavia, le RTX 4080 di cui parla l’insider potrebbero non riguardare lo stesso modello esatto di scheda video, l’azienda californiana tende infatti a lavorare su più modelli, come accaduto per la RTX 3080 elencata con 10 GB, 12 GB, 16 GB e anche 20 GB di memoria video.

La RTX 4080 dovrebbe essere basata sul processore grafico AD103, che include fino a 9728 CUDA core, insieme a un bus di memoria di 256 o 192 bit e una velocità per i moduli VRAM da 23 Gbps. Il TBP della scheda si attesta fino a 340 W, proprio in merito a quest’ultimo dato l’azienda si è recentemente data da fare per rivedere i consumi delle nuove GPU e cercare il giusto bilanciamento con le frequenze operative.

Per quanto riguarda il lancio, Nvidia dovrebbe dare prima priorità al modello più economico, facendo in seguito debuttare, se necessario, la variante più dotata. Rimanendo in ambito GPU, il neo concorrente Intel ha nuovamente parlato, attraverso un’intervista dell’ingegnere Tom Petersen in occasione dell’IFA 2022, della sua GPU top di gamma Arc A770, affermando una superiorità in Ray Tracing rispetto la RTX 3060. È possibile approfondire i dettagli nel nostro articolo dedicato.