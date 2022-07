Il bisogno di trasmettere un segnale video su lunghe distanze è la normalità in certi ambiti: grandi sale riunioni, centri convegni e in generale ampi spazi che possono ospitare eventi di questo genere, devono necessariamente essere dotati di equipaggiamento che permetta di collegare una sorgente video in un punto A e trasmettere l’immagine fino a un punto B, solitamente lo schermo (o gli schermi) dove il pubblico visualizza le immagini. Nella quasi totalità dei casi capita che sorgente e destinazione siano molto lontane tra loro, motivo per cui un semplice cavo HDMI non basta per trasmettere il segnale video: senza la presenza di un ripetitore o di un amplificatore di segnale infatti il cavo può funzionare solo su una distanza di pochi metri.

Per fortuna esistono soluzioni a questo problema, nello specifico gli HDMI Extender. Si tratta di dispositivi che riescono a inviare il segnale per distanze molto maggiori, sfruttando ad esempio la connessione di rete: è il caso di questo HDMI KVM Extender di Techly, che grazie all’uso di un cavo di rete LAN riesce a portare il segnale su una distanza massima di 70 metri, il tutto con zero latenza.

Techly HDMI KVM Extender non si limita però a questo: oltre a portare un segnale video fino a risoluzione 1080p@60Hz, il dispositivo integra anche uno switch KVM, grazie al quale è possibile controllare il dispositivo sorgente da remoto, direttamente dalla destinazione, collegando semplicemente mouse e tastiera alle due porte USB presenti sul ricevitore. Sempre sul ricevitore è presente un’uscita audio stereo tramite jack da 3,5mm, così da poter trasmettere l’audio su un dispositivo diverso da quello collegato alla porta HDMI, se necessario.

Misurando 75 x 85 x 20 mm, L’HDMI KVM Extender è estremamente compatto e facile da posizionare, grazie anche a un alimentatore di dimensioni altrettanto contenute. Il dispositivo supporta anche la trasmissione di segnale HDR10 e i formati PCM, LPCM, DTS HD e DTS Audio. Il trasmettitore, oltre all’ingresso HDMI per il segnale da inviare, è anche dotato di un’uscita HDMI a cui è possibile collegare uno schermo secondario, per visualizzare in locale il segnale che viene trasmesso e assicurarsi che tutto vada come previsto.