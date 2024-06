Questo microfono professionale Trust Gaming costa meno della metà! (-71%)

Trust Gaming GXT 258 Fyr è un microfono per PC professionale ideale per streaming, podcasting e registrazioni di alta qualità. Acquistandolo oggi potete godere un incredibile sconto del 71% sul prezzo di listino di 139,99€ e pagarlo solo 39,99€ risparmiando ben 100€! Semplice da configurare con la sua funzione plug-and-play, offre una vasta gamma di pattern di registrazione per adattarsi a ogni esigenza, dall'individuale all'omnidirezionale. La solida struttura in metallo, arricchita da luci LED regolabili, non solo garantisce prestazioni di alta qualità ma aggiungerà anche un tocco di stile al vostro setup. Inoltre, è disponibile un coupon che vi permetterà di ricevere uno sconto extra di 5€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 5€ durante il checkout

Trust Gaming GXT 258 Fyru, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Trust Gaming GXT 258 Fyr si rivela l’alleato perfetto per coloro che ambiscono a produrre contenuti di qualità professionale direttamente da casa. Grazie alla sua versatilità nei pattern di registrazione, è espressamente consigliato a streamer che conducono sia attività in solitaria sia collaborazioni, grazie alle modalità cardioide e bidirezionale ideali rispettivamente per streaming su piattaforme come Twitch e YouTube o per registrazioni di interviste e live steram. Anche i musicisti apprezzeranno la modalità stereo per catturare la ricchezza sonora degli strumenti, mentre i podcast di gruppo beneficeranno della registrazione omnidirezionale che cattura ogni voce in maniera chiara e distinta.

Per gli appassionati di gaming, podcasting e ASMR che desiderano migliorare la qualità delle proprie registrazioni senza complicazioni, questo microfono offre una configurazione plug-and-play facile da utilizzare, oltre a funzionalità avanzate come il monitoraggio a zero latenza e il filtro pop integrato per una qualità audio impeccabile. Inoltre, il suo design robusto in metallo, impreziosito da luci LED personalizzabili, non solo garantisce durabilità ma aggiunge anche un tocco di stile alla postazione di lavoro.

Al prezzo di 39,99€ scontato di 100€ rispetto al prezzo originale di 139,99€, il Trust Gaming GXT 258 Fyr rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni di registrazione di alta qualità a un prezzo accessibile. Grazie alla sua versatilità, qualità costruttiva e funzionalità avanzate, raccomandiamo vivamente questo microfono a streamer, gamer, youtuber e podcasters che desiderano migliorare la loro produzione audio senza sforare il budget.

Vedi offerta su Amazon