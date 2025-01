TSMC è inarrestabile, guadagni su del 57% nel quarto trimestre

TSMC vola grazie all'intelligenza artificiale: l'azienda ha comunicato un profitto di 374,7 miliardi di dollari taiwanesi (11,4 miliardi di dollari USA), con un aumento del 57% rispetto all'anno precedente.

Il merito è principalmente dell'enorme domanda di chip IA da parte dei principali colossi del settore, tra cui aziende come Microsoft e Amazon, senza dimenticare ovviamente AMD e i suoi processori Ryzen, NVIDIA ed Apple, a cui TSMC fornisce i chip per iPhone e Mac.

I ricavi netti del quarto trimestre sono aumentati del 38,8% raggiungendo 868,46 miliardi di dollari taiwanesi, superando le previsioni degli analisti. Per l'intero anno 2024, l'utile netto ha toccato 1,2 trilioni di dollari taiwanesi, con un incremento del 40,5%.

Intel

Il presidente e CEO C.C. Wei ha dichiarato durante la conferenza sugli utili: "Ci aspettiamo che il 2025 sia un altro anno di forte crescita per TSMC, poiché la domanda legata all'AI continua ad aumentare". Wei ha aggiunto che i ricavi dell'intero anno dovrebbero aumentare "di circa il 20-25% in termini di dollari USA".

Nonostante l'enorme successo, TSMC si trova ancora nel mirino delle tensioni geopolitiche tra Cina e Stati Uniti. Gli USA hanno recentemente rafforzato i controlli sulle esportazioni di chip di fascia alta per limitare le capacità della Cina, e sebbene l'impatto delle restrizioni sembri "gestibile", Wei ha affermato che l'azienda sta ancora analizzando il loro potenziale impatto. TSMC, inoltre, prevede di richiedere "permessi speciali" per i clienti non coinvolti nell'AI.

L'azienda sta anche espandendo la produzione al di fuori di Taiwan, con nuove fabbriche previste negli Stati Uniti, una già aperta in Giappone e piani per l'Europa. Gli Stati Uniti concederanno a TSMC fino a 6,6 miliardi di dollari in finanziamenti diretti per costruire Fab avanzate in Arizona.

Wei ha assicurato che TSMC mantiene "una comunicazione molto franca e aperta con il governo attuale (USA) e anche con quello futuro", sottolineando l'importanza strategica dell'azienda nel panorama tecnologico globale.