Secondo alcune fonti non specificate del Commercial Times di Taiwan, TSMC avrebbe ricevuto importanti ordini di produzione da Intel riguardanti non solo le GPU di prossima generazione Battlemage, ma anche quelle basate sull’architettura successiva, ovvero Celestial.

Le fonti taiwanesi affermano che Intel sta continuando i programmi di ricerca e sviluppo per le GPU di prossima generazione come previsto e che “lancerà il chip grafico Battlemage di seconda generazione con architettura Xe2 nella seconda metà del 2024 e il chip grafico Celestial di terza generazione con architettura Xe3 nella seconda metà del 2026“. Si sostiene inoltre che le GPU Battlemage saranno prodotte utilizzando il processo TSMC a 4nm, mentre le Celestial saranno realizzate con il processo a 3nm di TSMC.

Nonostante una partenza non certo sbalorditiva della serie Arc Alchemist, e la recente partenza di Raja Koduri, Intel prevede una forte domanda nel settore delle schede grafiche, sia per quanto riguarda il mercato consumer, grazie al gaming ed eSports, che business ed enterprise (per la costante domanda di nuovi schede dedicate al calcolo). Un paio di mesi fa, nel corso di un’intervista, Tom Peterson, Intel Fellow, aveva sottolineato che l’azienda aveva imparato dagli errori commessi con Alchemist e di concentrarsi, con Battlemage, su meno microarchitetture, ovvero solo Xe2-LPG e Xe2-HPG.

Photo Credit: Intel

Intel ha molto tempo a disposizione prima del lancio di Battlemage, previsto per la seconda metà del 2024. Nel frattempo, sarà interessante vedere come la società riuscirà a tenere il passo con le sfide e le innovazioni proposte dai suoi concorrenti NVIDIA e AMD, e come le future generazioni di GPU Battlemage e Celestial si posizioneranno nel panorama delle schede grafiche. Inoltre, è importante che il team di sviluppo dei driver continui a lavorare per offrire prestazioni ottimali e aggiornamenti tempestivi, contribuendo al successo delle schede Intel nel mercato.