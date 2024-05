TunnelBear: risparmia il 67% sulla VPN multi dispositivo

Oggi, l'offerta di TunnelBear VPN include promozioni notevoli su due dei suoi pacchetti: il piano annuo e quello biennale. Nonostante la pagina iniziale del sito mostri un taglio del prezzo del 58%, durante la fase finale dell'acquisto si scopre che il risparmio per il piano annuale può salire fino al 67%. Questo risulta essere un fatto piuttosto atipico, poiché normalmente i risparmi maggiori sono riservati agli abbonamenti di lunga durata. In termini di costi, ciò si traduce in un pagamento di soli 3,33$ al mese per l'abbonamento annuale, mentre il piano biennale ha un costo di 4,17$ al mese.

TunnelBear, chi dovrebbe abbonarsi?

TunnelBear si rivolge a coloro che necessitano di un servizio VPN intuitivo e incentrato sulla protezione della privacy degli utenti. Per quanto riguarda i piani di abbonamento, quello annuale risulta essere il più vantaggioso economicamente con l'attuale offerta, offrendo sconti maggiori rispetto a quello biennale. Questo lo rende una scelta ideale per chi desidera un compromesso tra costo e durata senza estendersi per due anni.

Per gli utenti che pongono la sicurezza al primo posto e sono pronti a sottoscrivere un impegno più lungo, il piano biennale di TunnelBear merita comunque la vostra considerazione. La decisione finale su quale piano scegliere dipenderà ovviamente dalle priorità e dalle circostanze personali di ciascun utente. Una delle caratteristiche distintive di TunnelBear è la sua politica di non registrazione dei dati, essenziale per garantire l'anonimato degli utenti su internet.

Con server presenti in 47 nazioni, TunnelBear facilita l'elusione di restrizioni geografiche e permette l'accesso a contenuti vari da tutto il mondo. Un ulteriore beneficio è la capacità di utilizzare lo stesso account per connettere un numero illimitato di dispositivi, una funzione particolarmente utile per famiglie o team che necessitano di proteggere diversi dispositivi simultaneamente.

