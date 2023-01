Un appassionato che si ostina a non mandare ancora in pensione il suo PC vecchio ormai 20 anni, ha ben pensato di costruire un’unità SSD dotandola di un vecchio controller PATA (Parallel ATA), una tecnologia che ha esordito nell’86 ed è ormai caduta totalmente in disuso, ma che nei primi anni 2000 era ancora molto diffusa tra i sistemi dell’epoca e rappresentava l’unico modo per collegare unità di archiviazione e unità ottiche alla scheda madre, prima di essere definitivamente soppiantata dal più moderno SATA a partire dal 2003.

Sebbene siano ancora disponibili in commercio unità SSD PATA, l’utente di nome Dosdude1 ha invece deciso di costruire il proprio drive da 2,5 pollici con supporto alla vecchia interfaccia IDE. Per farlo, è stato utilizzato un SM2236 di Silicon Motion, insieme a 4 moduli NAND da 512GB totali, saldate tramite un packaging di tipo BGA (Ball Grid Array). Ovviamente per eseguire un’operazione del genere, tutt’altro che semplice, sono necessarie competenze di ingegneria elettronica, nonché di programmazione. Tutte cose che sembrano non mancare a Dosdude1, il quale ha anche pubblicato su GitHub lo schema del PCB, con i relativi collegamenti tra l’unità SSD PATA e il controller SMI SM2236, fornendo tante informazioni riguardo all’ingegneria inversa.

Fonte: Dosdude1

Oltre a PCB, controller e moduli di memoria NAND, la costruzione di un’unità SSD PATA richiede l’utilizzo di Mass Production Tool (MPTool) di Silicon Motion, che elenca la compatibilità del controller con le varie memorie integrate, oltre che le schede tecniche con i dati relativi alle tensioni corrette da impostare e utilizzare. Portato a termine l’assemblaggio, sarà poi necessario procedere alla programmazione del controller SM2236, ciò richiede l’uso di SM2236 MPTool tramite un sistema Windows, collegando l’SSD con un adattatore PATA-USB. Un’operazione del genere è certamente interessante soltanto per coloro che hanno una passione per l’elettronica, la programmazione e l’informatica in generale, dato che è sicuramente molto più semplice acquistare un’unità SSD PATA online, oppure fare uso di un adattatore PATA-SATA.