Un nuovo browser sfida Chrome su Windows ed è di Samsung

Samsung Internet, la celebre app browser per dispositivi Android, è ora disponibile anche su piattaforma desktop.

Con il lancio di Samsung Internet per Windows, Samsung ha voluto colmare una lacuna che, da tempo, veniva rimarcata a gran voce da una corposa fetta di utenti, decidendo di affacciarsi anche nel panorama dei browser desktop.

Samsung Internet è finalmente accessibile su tutti i PC e laptop dotati Windows, tramite il Microsoft Store, segnando l'inizio di una potenziale competizione con il celebre Google Chrome, specialmente in virtù della volontà di Samsung di creare un'ecosistema fra i suoi device, analogo a quello di Apple

Una delle caratteristiche più attese di Samsung Internet per desktop è, difatti, la sincronizzazione dei dati di navigazione tra dispositivi, consentendo agli utenti di accedere pannelli, segnalibri e pagine salvate simultaneamente da telefono e da PC.

Tuttavia, al momento, la sincronizzazione si limita alla cronologia di navigazione, ai segnalibri e alle schede aperte, escludendo la gestione delle password. Samsung non ha rilasciato dichiarazioni in merito ma si presume che la funzione arriverà in uno dei prossimi aggiornamenti.

L'importazione dei dati dai browser preesistenti, come Google Chrome e Microsoft Edge, è, invece, possibile, consentendo di importare la cronologia di navigazione e i segnalibri tramite file HTML, facilitando la transizione verso Samsung Internet e rendendo i dati immediatamente disponibili su tutti i device connessi con lo stesso account Samsung.

La versione per Windows, pur mantenendo funzionalità come il blocco degli annunci, la modalità incognito e il supporto per temi chiari e scuri, necessita ancora di alcuni miglioramenti sul fronte delle prestazioni.

Lo scrolling appare ancora lento e con evidenti stutter che affliggono la visualizzazione delle pagine con più elementi da caricare, evidenziando una discrepanza rispetto alle performance a cui siamo stati abituati dall'app Android.

Ovviamente siamo curiosi di scoprire come verrà recepito il suo esordio dagli utenti in possesso di un device dell'azienda coreana e se, la volontà di Samsung di creare un'ecosistema connesso simile a quello di Apple, possa generare frizioni con Google, visto che i device dell'azienda montano tutti Android.

L'arrivo di Samsung Internet su desktop potrebbe rivoluzionare le abitudini di navigazione di numerosi utenti, offrendo a questi ultimi la familiarità, le funzioni e la praticità di avere i propri dati sempre sincronizzati, tipici dell'app mobile. Speriamo solo che il nuovo browser venga aggiornato rapidamente per correggere le sbavature attualmente presenti.