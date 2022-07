Mancano ancora alcuni mesi prima del debutto ufficiale sul mercato della nuova serie di processori Intel “Raptor Lake” di tredicesima generazione, i quali andranno a prendere il posto degli esistenti “Alder Lake” di dodicesima generazione. Tuttavia, sappiamo che l’azienda di Santa Clara invia in anticipo diversi sample ai maggiori produttori, così da testare i propri prodotti e verificare la completa compatibilità.

Un utente cinese è riuscito a mettere le mani sopra ad un Qualification Sample, quindi un prototipo, di un processore Core i9-13900K e ha testato le sue performance con diversi benchmark. Come riportato da CPU-Z, il chip in questione è dotato di 24 core e 32 thread con i power limit impostati a 125W e 250W (MTB), confermando che appartiene effettivamente alla gamma “K”. La frequenza di base è pari a 3,0GHz, mentre quella massima in Boost varia da 5,5 a 5,7 GHz.

Il Core i9-13900K oggetto di questa “recensione anticipata” è stato installato su una scheda madre ASUS ROG Z690 Extreme, accompagnato da memorie DDR5 (6.400MT/s), una scheda grafica GeForce RTX 3060 Ti, un sistema di raffreddamento a liquido Thermalright AIO Frozen Magic 360 e un alimentatore da ben 1.500W.

Photo Credit: Extreme Player

Photo Credit: Extreme Player

L’utente ha riportato che il Core i9-13900K ha distanziato l’attuale Core i9-12900KF, in media, del 10% nei test single-core, differenza ulteriormente aumentata sino a 35% in multi thread. A quanto pare, questi risultati sono in parte giustificati anche dalle maggiori frequenze raggiunte dalla CPU Raptor Lake. Infatti, limitando entrambi i processori al medesimo clock si avevano praticamente le stesse performance.

Ricordiamo che, al momento, Intel non ha ancora confermato una data di lancio per la sua nuova serie di CPU Core di tredicesima generazione, ma le ultime informazioni parlavano del mese di ottobre. Attualmente, non ci resta altro che attendere qualche altra settimana per saperne di più.