Un router WiFi in un caricatore per smartphone? Attenti agli attacchi di rete

I colleghi di Hackaday hanno recentemente riportato che il prolifico maker Ryan Walker ha pubblicato su Medium un nuovo progetto che prevede la realizzazione di un router Wi-Fi completamente funzionante all’interno dell’involucro esterno di un caricatore per smartphone. Questa volta, viste le dimensioni, non è stato usato un modello di Raspberry Pi, ma è stato scelto un Single Board Computer alternativo.

Credit: Ryan Walker

Il progetto, che Walker descrive come un ”Pineapple” (un router progettato per attacchi di rete ed exploit da immettere nella rete del bersaglio per lo sniffing delle password, attacchi man-in-the-middle e altro ancora), è stato progettato per sembrare assolutamente completamente innocuo, essendo inserito alloggiato all’interno di un tipico case per caricabatterie del cellulare. Il cuore di tutto è costituto da un chip Allwinner A33 (un processore quad-core utilizzato nei tablet Android economici), accompagnato da 1GB di memoria RAM DDR3 e una scheda SD per l’archiviazione, che esegue Linux.

Il dispositivo, dai file CAD iniziali al firmware finale, è stato ideato per essere completamente open-source, da qui la Bill Of Materials (BoM) piuttosto semplice e che presenta componenti facilmente reperibili in commercio. Il prototipo iniziale utilizza adattatori Wi-Fi USB, ma il piano è quello di utilizzare un chip dedicato per una perfetta integrazione nel dispositivo.

Credit: Ryan Walker

A parte le sue potenziali implicazioni inerenti alla sicurezza, questo progetto mostra cosa sia possibile costruire con un po’ di impegno ed inventiva. Sarà interessante leggere la seconda parte delle spiegazioni sul blog di Walker, dove ha promesso di spiegare più nel dettaglio il processo di assemblaggio.