Un vecchio Intel Celeron D 347 segna un nuovo record in overclock

Basati sulla microarchitettura Netburst di Intel e realizzati utilizzando la tecnologia di processo a 65nm, i processori della serie Intel Celeron D 300 (nome in codice Cedar Mill) non sono mai stati conosciuti per le alte prestazioni, ma sono diventati famosi per le loro spettacolari capacità in overclock. Questa settimana un overclocker cinese ha infranto ancora una volta la barriera degli 8,0GHz con il suo chip Celeron D 347.

Per spingere il suo Celeron D 347 single-core dalla frequenza standard di 3,06 GHz (e un TDP di 85W) fino a 8.362 MHz, l’overclocker Ivanqu0208 ha utilizzato la scheda madre Asus P5E64 Professional basata sul chipset Intel X38, anche se non è chiaro se siano state apportate eventuali modifiche al modulo di regolazione della tensione della piattaforma. Tradizionalmente, quando si parla di overclock estremi, si pensa sempre ad un sistema di raffreddamento ad azoto liquido.

Senza alcun dubbio, 8.362MHz è un risultato spettacolare per un chip del 2006 realizzato utilizzando la tecnologia di produzione Intel a 65nm. In realtà, è la sedicesima frequenza più alta mai raggiunta da un processore x86 e convalidata da CPU-Z. Tuttavia, non è il clock più alto raggiunto da una CPU Netburst. Infatti, quel record appartiene al Celeron D 352 overcloccato da wytiwx a 8.543 MHz. Inoltre, il record assoluto – 8.722 MHz – è detenuto dal processore FX-8370 di AMD raffreddato con azoto liquido. Quest’ultimo risultato è stato ottenuto da The Stilt nel 2014.

È interessante notare che la barriera dei 8,0GHz è piuttosto difficile da superare e, ad oggi, solo 117 processori sono riusciti a farlo. La stragrande maggioranza dei chip che raggiungono 8,0GHz o una frequenza superiore sono CPU della serie FX 8000 di AMD, nonché i Celeron D o Pentium basati su Cedar Mill di Intel, ma ci sono anche diverse APU della linea A di AMD.