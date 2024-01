Una scheda video da ben 4 slot, questa Asus GeForce RTX 4080 SUPER usa ventole NOCTUA

ASUS ha annunciato una nuova GPU nata dalla collaborazione con Noctua: parliamo della ASUS RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition che, come tutti i modelli precedenti, integra un raffreddamento con due ventole Noctua NF-A12x25 da 120mm e una camera di vapore.

Il design è basato su quello di una ASUS TUF RTX 4080 SUPER, ma l’immenso dissipatore fa arrivare lo spessore a 4 slot. La scheda, con le due ventole Noctua ad occupare buona parte dello spazio a disposizione, esattamente come sui precedenti modelli creati dai due brand sembra avere l’aspetto di un gufo.

Oltre alle ottime capacità di raffreddamento, ciò che contraddistingue la scheda è la sua silenziosità. In termini di specifiche tecniche, la ASUS RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition dovrebbe spingere la frequenza fino a 2640MHz, 90MHz in più rispetto ai 2550MHz previsti dalle specifiche di riferimento NVIDIA.

La scheda, che di certo dividerà molto gli utenti per le sue dimensioni e per l’estetica (per molti tutt’altro che attraente) arriverà sul mercato presumibilmente oggi, insieme a tutte le altre RTX 4080 SUPER. Non conosciamo il prezzo della personalizzazione, ma considerando il taglio di prezzo che riposiziona la RTX 4080 SUPER e che il modello precedente costava 1650 dollari, è probabile che la RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition di ASUS arriverà sul mercato intorno ai 1500 dollari.