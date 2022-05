La compagnia assicurativa Hiscox ha da poco pubblicato un interessante report sul grado di preparazione delle imprese a fronte di possibili attacchi informatici. L’azienda ha intervistato oltre 5 mila aziende in USA, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Germania e Paesi Bassi e ha fatto una scoperta tanto interessante quanto sconcertante.

Infatti, secondo quanto emerso nella ricerca, un quinto delle aziende dislocate in USA ed Europa ha rischiato l’insolvenza a causa di attacchi informatici gravi. Di più, l’87% degli intervistati considera una violazione informatica più grave di una crisi economica. D’altronde, i danni finanziari che potrebbero scaturire da un attacco hacker possono essere immensi, basti pensare ai casi più famosi di attacchi ransomware di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa.

Gli hattacchi hacker provocano danni economici immensi alle imprese colpite

Inoltre, quasi la metà dei partecipanti all’indagine (48%) afferma di aver subito un attacco negli ultimi 12 mesi, con un aumento del 12% rispetto ai risultati dello studio precedente. Dunque non deve sorprendere che 7 aziende su 8 ritengono che le minacce informatiche siano l’aspetto più preoccupante del business.

L’aumento degli attacchi viene ricondotto all’aumento del lavoro da casa come conseguenza della pandemia di COVID-19, tanto che due terzi degli intervistati (62%) sostengono che l’azienda fosse più vulnerabile proprio per via del personale impegnato a lavorare da casa. La percentuale sala al 69% nell’ambito delle aziende con più di 250 dipendenti.

D’altro canto, lo smart working e il lavoro da remoto non spariranno, dunque è fondamentale che le imprese inizino a investire di più sulla sicurezza, considerate anche la velocità e la complessità degli attacchi informatici più recenti.

Inoltre, considerando che il phishing via e-mail rimane il vettore d’attacco prediletto dai criminali, è necessario che le organizzazioni si focalizzino sulla formazione del personale nell’ambito della cybersicurezza.