Unieuro rimborsa fino a 250 euro per l’acquisto di un computer HP

Su Unieuro.it fino al 31 agosto c'è HP Trade-in: fino a 250 euro di sconto sull'acquisto di un nuovo prodotto, se però date indietro il vostro usato.

Arriva da Unieuro l’iniziativa HP Trade-In, la promozione che fino al 31 agosto vi permette di ottenere fino a 250 euro di rimborso per l’acquisto di un notebook, desktop, all-in-one o convertibile a marchio HP consegnando il vecchio PC.

Nella promozione rientrano i modelli dotati di processori Intel Core di ottava e nona generazione, inclusi i PC da gaming a marchio Omen by HP. Il valore di valutazione è di 200 euro nel caso si decida di acquistare un prodotto a marchio HP, e di 250 euro nel caso in cui si scelga un prodotto Omen by HP.

Per ottenere il rimborso basta inoltrare la richiesta dal sito entro 15 giorni solari dalla data di acquisto del nuovo computer (online o in un punto vendita aderente), dopodiché seguire le istruzioni che verranno inviate via mail per spedire il vecchio PC.

Sono previsti ovviamente alcuni requisiti per i PC da destinare in permuta, tra cui: il computer non deve essere più vecchio di 5 anni (dalla data di produzione); deve essere completo e funzionante; non sono ammessi PC assemblati (a meno che non abbiano la certificazione CE).

Per il regolamento completo è possibile seguire il link, mentre i prodotti eleggibili per la promozione sono visibili direttamente da questo indirizzo.

Tra i prodotti che vi segnaliamo, ecco l’HP Pavilion 14-ce2075nl a 849,99 euro con schermo Full HD da 14 pollici, CPU Intel Core i5-8265U, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Se preferite una soluzione da 15,6 pollici potete optare per l’HP 15-dw0004nl a 749,99 euro, dotato tra le altre cose di hard disk da 1 TB, SSD da 128 GB e GPU dedicata Nvidia GeForce MX110.

C’è poi l’HP Pavilion 15-cs1024nl a 999,99 euro con CPU Intel Core i7-8565U, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB e GeForce MX150. Tra i portatili gaming ecco l’HP OMEN 15-dc1026nl a 1599,99 euro – scontato di 250 euro con questa iniziativa -, equipaggiato con schermo da 15,6 Full HD, Intel Core i7-9750H, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB, HDD da 1 TB e GTX 1660 Ti.

Rimani sempre informato sulle migliori offerte con Tom’s Hardware!