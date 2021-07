USA: una centrale atomica fornirà energia per il mining, ecco dove

Data Center Dynamics ha recentemente annunciato che Talen Energy prevede di avviare operazioni di mining e Data Center, entro il secondo trimestre del 2022, vicino ad una centrale elettronucleare che fornirà sino a 300 MW di potenza. Nello specifico, si tratterà della Susquehanna Steam Electric Station in Pennsylvania e Talen Energy potrebbe alla fine triplicare addirittura la sua capacità sino a 1GW di potenza.

La capacità di alimentazione della struttura aumenterebbe gradualmente. Si prevede che avrà una capacità di 164MW “supportata da due unità nucleari da oltre 1GW e due sottostazioni indipendenti” al termine della prima fase di sviluppo – secondo quanto riportato da Data Center Dynamics. Questa non è la prima volta che viene proposto il mining di criptovalute sfruttando una centrale nucleare. Il ministero dell’energia ucraino ha preso in considerazione il mining con energia nucleare a febbraio e, a giugno, il sindaco di Miami ha spinto affinché l’energia nucleare della città fosse destinata al mining.

Né questo è il primo tentativo di rendere il mining di criptovalute più rispettoso dell’ambiente. El Salvador sta cercando di effettuare il mining tramite una centrale geotermica, ad esempio, e una centrale idroelettrica a New York ha iniziato a estrarre Bitcoin per aumentare i suoi profitti. Tutti questi sforzi dimostrano come sia possibile effettuare mining anche cercando di mitigare l’impatto ambientale dell’attività. Naturalmente, questo presuppone che gli impianti utilizzati siano perfettamente sicuri (soprattutto quelli nucleari).

Recentemente vi abbiamo parlato anche della nuova vettura elettrica di Daymak, Spiritus, in grado di effettuare il mining di Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e altre criptovalute direttamente tramite il computer a bordo. L’idea è decisamente particolare, ma non sappiamo di quanta potenza di calcolo siano dotate queste auto e quanto si potrebbe effettivamente guadagnare effettuando mining con Spiritus. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al nostro precedente articolo.