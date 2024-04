SSD esterno 1 TB Samsung SCONTATO del 38%! In offerta a 99€!

Se state cercando un SSD esterno di qualità, oggi Amazon propone un SSD di Samsung, un'opportunità imperdibile per una soluzione di archiviazione affidabile e veloce. Originariamente offerto a 159,99€, ora è acquistabile a soli 99€ (nella versione da 1 TB), permettendovi di risparmiare il 38% sulla normale tariffa di vendita. Questo dispositivo offre una velocità di trasferimento impareggiabile fino a 1.050 MB/s, grazie all'interfaccia USB 3.2 Gen 2, ed è dotato di una robusta scocca di metallo che lo rende resistente a cadute fino a 2m di altezza. Con protezione mediante password e crittografia hardware AES a 256 bit, l'SSD Esterno Samsung vi garantisce non solo prestazioni di alto livello, ma anche sicurezza dei dati. Approfittate di questa offerta per espandere la vostra capacità di archiviazione con affidabilità e velocità.

SSD Esterno Samsung da 1 TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD Esterno Samsung rappresenta la soluzione ideale per le persone che hanno bisogno di velocità e sicurezza elevata nel trasferimento e nella conservazione dei dati. Grazie alla sua incredibile velocità di trasferimento, fino a 1.050 MB/s, è particolarmente adatto a professionisti e appassionati di tecnologia che lavorano con grandi volumi di dati e non possono permettersi lunghe attese nel trasferimento dei file. La compatibilità con diversi sistemi operativi e dispositivi, inclusi Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, e Android 5.1 (Lollipop) e successivi, lo rende un prodotto versatile, adattabile a diverse esigenze e ambienti di lavoro.

L'SSD Samsung offre una robusta protezione con password opzionale e crittografia hardware AES 256 bit, garantendo che i dati siano al sicuro anche in caso di smarrimento o furto del dispositivo. La sua scocca in metallo resistente alle cadute fino a 2 metri di altezza aggiunge un ulteriore livello di sicurezza fisica, rendendolo un compagno di viaggio affidabile per chi porta con sé importanti informazioni aziendali o personali. Inclusi nella confezione trovate cavi USB tipo C a C e USB Tipo C a A, assicurando così una facile connessione a una vasta gamma di dispositivi.

L'SSD Esterno Samsung è disponibile a un prezzo promozionale di 99,99€, anziché 159,99€. Questo dispositivo non solo vi offre una velocità di trasferimento dati eccezionale e compatibilità estesa, ma assicura anche la massima protezione dei vostri dati grazie alla possibilità di crittografia. Il peso di 58 grammi e le dimensioni di una carta di credito più la scocca resistente lo rendono il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Una soluzione affidabile ed efficiente per ampliare lo spazio di archiviazione o eseguire backup rapidi e sicuri dei vostri file importanti.

