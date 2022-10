Se per qualche motivo sentite la mancanza di Windows 95, ci sono delle belle notizie per voi. Infatti, lo sviluppatore di Slack Felix Rieseberg ha realizzato una versione di Windows 95 compatibile con diverse piattaforme, che gira sotto forma di app, che è già alla versione 3.1.1.

Possiamo immaginare alcuni motivi per cui potrebbe essere interessante provare l’app di Rieseberg, al netto della nostalgia nuda e cruda (d’altronde all’epoca Windows 95 fu davvero una grossa novità). Quello che viene in mente subito, probabilmente, è il retrogaming, con la possibilità di giocare a qualche perla del passato come Duke Nukem 3D, per citarne una che non sia sempre Doom (che purtroppo sembra avere dei problemi qui).

Direttamente dal mio desktop!

Per realizzare l’app di Windows 95, lo sviluppatore si è avvalso del framework open source Electron, un progetto che fa capo a GitHub. In questo caso, Rieseberg ha sfruttato JavaScript.

La cosa più interessante è che il file eseguibile, che potete scaricare cliccando qui, non richiede l’installazione. Disponibile sia Windows, Linux e Mac, l’app vi accoglierà con un messaggio di benvenuto scritto all’interno di un file del Blocco note, per un ulteriore colpo ai feels. Inoltre, l’applicazione per Windows è disponibile sia in versione a 32 bit che a 64. Aspettatevi qualche bug, ma in generale l’esperienza è fantastica e troverete anche qualche software e qualche gioco già installato, fra cui il leggendario Wolfenstein 3D.

Personalmente, non ho resistito e ho scaricato immediatamente il file .exe, che pesa all’incirca 316 MB. Una volta avviato il file, si apre una finestra all’interno della quale avrete un sistema operativo completamente funzionante. Già dalla schermata di caricamento di Windows 95 che viene visualizzata al primissimo avvio, sono tornato con la mente a tanti anni fa, quando il passaggio da Windows 3.1 a Windows 95 fu davvero epocale, un cambiamento quasi come dal giorno alla notte.

E tornano alla mente le pubblicità, caratterizzate da quella suggestiva domanda “Dove vuoi andare oggi?” e i reportage dei negozi statunitensi presi d’assalto per l’acquisto del nuovo sistema operativo Microsoft, con code lunghissime e persone accampate la notte precedente per non perdere l’occasione di avere la propria copia. Bei tempi…