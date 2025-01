Vasco porta l'IA all'orecchio con il nuovo traduttore E1

Vasco Electronics ha presentato il nuovo auricolare E1, un traduttore indossabile che supporta fino a 51 lingue e permette di conversare senza barriere linguistiche.

Il device offre una traduzione simultanea, permette di collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente (ognuno dei quali può essere impostato su una lingua diversa) e va utilizzato in abbinata all'app Vasco Connect, inoltre può essere abbinato al traduttore Vasco V4 per estendere la copertura a ben 64 lingue.

Vasco E1 risponde alla crescente necessità di comunicazione internazionale in ambito professionale e turistico e si distingue per la sua funzione di traduzione senza tocco, che permette una conversazione naturale senza dover interagire con il dispositivo.

Maciej Góralski, CEO di Vasco Electronics, ha dichiarato:

Abbiamo creato un prodotto innovativo che risponde alle principali esigenze degli utenti. Vasco Translator E1 è semplice e comodo da usare, fornisce traduzioni di alta qualità, supporta conversazioni multilingue per più persone contemporaneamente.

Tutto è reso possibile dall'intelligenza artificiale: il dispositivo usa più di 10 motori di traduzione basati su IA per garantire traduzioni rapide e precise. La tecnologia è in grado di distinguere la voce dell'utente dai rumori di sottofondo, migliorando ulteriormente l'accuratezza della traduzione.

Il Vasco Translator E1 può essere usato in due modalità, auricolari e altoparlante. La prima è ideale per riunioni di lavoro e altre situazioni pianificate, mentre la modalità altoparlante è utile per conversazioni "improvvisate", come quelle che possono avvenire in luoghi pubblici.

Una caratteristica notevole è la possibilità di collegare fino a 10 auricolari contemporaneamente, ciascuno impostato su una lingua diversa. Questa funzionalità rende il dispositivo particolarmente adatto per riunioni internazionali, viaggi di gruppo o eventi multiculturali.

Dal punto di vista della sicurezza, Vasco Electronics assicura che la tecnologia IA utilizzata garantisce l'anonimizzazione dei dati in ingresso e la conservazione istantanea dei dati in uscita, proteggendo la privacy degli utenti.

Il Vasco Translator E1 è disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale di Vasco Electronics al prezzo di 389€, offrendo una soluzione all'avanguardia per abbattere le barriere linguistiche in contesti sia professionali che personali.