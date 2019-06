Vecchi MacBook Pro da 15″, batteria pericolosa: Apple fa un richiamo

Le batterie di alcune unità di MacBook Pro (15 pollici, metà 2015) potrebbero surriscaldarsi e incendiarsi. Apple vara un richiamo volontario.

Apple ha annunciato il richiamo volontario di un numero limitato di MacBook Pro da 15″ di vecchia generazione che “contengono una batteria che potrebbe surriscaldarsi e rappresentare un rischio per la sicurezza”.

La casa di Cupertino afferma che le unità “sono state vendute principalmente tra il settembre 2015 e il febbraio 2017; possono essere identificate tramite il numero di serie del prodotto. Il richiamo non riguarda nessun’altra unità MacBook Pro da 15″ né altri notebook Mac”.

Per i più tecnici si parla dei MacBook Pro Retina da 15 pollici arrivati sul mercato a metà 2015.

Apple chiede di interrompere l’utilizzo delle unità MacBook Pro da 15″ interessate. I clienti possono visitare il sito dedicato per conoscere i dettagli sui prodotti interessati e su come ottenere la sostituzione gratuita della batteria.

Per verificare il modello di cui si dispone, scegliere “Informazioni su questo Mac” dal menu Apple nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Se appare “MacBook Pro (15 pollici, display Retina, metà 2015)”, inserire il numero di serie del computer sulla pagina del programma per scoprire se è idoneo alla sostituzione della batteria, che ovviamente sarà gratuita.

Per la sostituzione ci si potrà rivolgere a un centro Apple autorizzato, prendere un appuntamento all’Apple Retail Store oppure contattare il supporto Apple per l’invio in un centro di riparazione Apple. Prima di inviare il MacBook Pro è consigliabile fare un backup dei dati.