Dustgate, basta la polvere per rompervi il Macbook: ecco i modelli colpiti

I Macbook sono tra i migliori portatili in commercio, ma a quanto pare hanno un problema non da poco causato dalla polvere. È già stato battezzato “Dustgate” e secondo quando riportato da Forbes, sembra affligga diversi modelli di Macbook e Macbook Pro.

Secondo quanto raccontano diversi tecnici, sembra che il problema sia legato la cavo flessibile che collega lo schermo alla scheda madre del Macbook: c’è un piccolo spazio in cui si raccolgono polvere e sporcizia che, a lungo andare, possono danneggiare il cavo e causare malfunzionamenti a schermo e tastiera.

Il primo sintomo sono delle linee viola sullo schermo, che compaiono quando si apre il display a una certa angolazione. Stephan Steins, il fondatore della società di riparazione Mac NoteBookNerds, ha dichiarato a Forbes che ogni settimana hanno a che fare con diversi Macbook afflitti dal problema.

Dustgate colpisce i Macbook usciti tra il 2018 e il 2020 e i Macbook Pro rilasciati tra il 2016 e il 2020, quindi un gran numero di modelli che condividono tra loro un design simile. Come intuirete sono tutti fuori garanzia e per giunta la riparazione non è semplice, dato che i cavi danneggiati sono collegati dietro lo schermo, come ha spiegato Ricky Panesar, fondatore di iCorrect. La soluzione più pratica e meno rischiosa è sostituire l’intero display, un’operazione che può costare oltre 600 euro.

Apple non ha ancora rilasciato alcun commento su Dustgate, ma non è da escludere che si esprima in merito nei prossimi giorni. La buona notizia è che i nuovi Macbook non sono affetti dal problema, quindi se ne avete uno con Apple Silicon (o state pensando di comprarlo, magari durante il Black Friday), potete stare tranquilli. Se invece avete uno di quelli problematici, il consiglio è di tenerlo quanto più pulito possibile, in modo da evitare che la polvere si accumuli nella zona a rischio.