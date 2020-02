VIA sorprende tutti con un nuovo processore: ecco CenTaur x86

La divisione CenTaur di VIA ha realizzato un nuovo processore basato sulla sua architettura CHA x86/64 con processore on-die NCORE AI. Un eventuale lancio sul mercato globale sarebbe senza dubbio una sorpresa inaspettata, in quanto rappresenterebbe il primo processore con architettura x86 dopo 7 anni proposto da un’azienda che non sia Intel o AMD ed il primo con socket VIA dopo 15 anni.

Crediti: SemiAccurate

I colleghi di SemiAccurate sono riusciti a dare un’occhiata da vicino al chip, postando su internet alcune immagini. Dalle foto è possibile notare che si tratta di un LGA flip-chip. I punti di contatto a forma sferica infatti potrebbero lasciar pensare ad un socket BGA, tuttavia le tacche e le indicazioni per allineamento supplementari fanno presupporre che si tratti di un LGA.

Nella parte superiore invece è presente un grande dissipatore di calore IHS (Integrated Heat Spreader) sotto il quale è possibile osservare il singolo die. La CPU in questione è un processore ad 8 core, che utilizza il processo produttivo a 16 nm FinFET di TSMC. Il numero di pin è decisamente elevato per un chip di queste dimensioni, il che fa pensare ad un processore con I/O pari a quello di una CPU HEDT, come quattro canali DDR4 e 44 corsie PCIe 3.0.