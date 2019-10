Viper Ultimate, da Razer un nuovo mouse da gaming wireless

Razer ha annunciato Viper Ultimate, un mouse da gaming wireless che, secondo l'azienda californiana, stabilisce “nuovi standard di precisione e velocità”.

Razer ha annunciato Viper Ultimate, un nuovo mouse da gaming wireless che, secondo l’azienda californiana, stabilisce “nuovi standard di precisione e velocità”. Il nuovo mouse arriva sul mercato a pochi mesi dall’uscita del modello cablato, il Razer Viper (disponibile a circa 90 euro).

Razer afferma di aver installato sul Viper Ultimate “un sensore nuovo di zecca, innovativo” denominato “Razer Focus+ Optical Sensor”, sviluppato in collaborazione con Pixart. Ciò ha permesso di raggiungere una precisione del 99,6%, una sensibilità pari a 20.000 DPI e una velocità di tracciamento di 650 pollici al secondo (IPS – Inches per second).

Il sensore ottico Razer Forcus+ include anche svariate “funzioni intelligenti”. La prima si chiama “Smart Tracking” e Razer afferma che “si calibra automaticamente su diverse superfici” per offrire una precisione costante. Il sollevamento asimmetrico consente agli utenti di impostare la distanza alla quale il mouse riprende il tracciamento dopo essere stato preso.

La seconda è denominata “Motion-Sync” e “assicura che le informazione dal sensore al PC siano impostate a intervalli esatti per una migliore reattività del sensore e una migliore uniformità del tracciamento”. La comodità di un mouse senza fili non è importante quanto la sua precisione, ed è qui che entra in gioco la tecnologia Razer HyperSpeed+.

Questa tecnologia proprietaria, da non confondere con Lightspeed di Logitech G, raggruppa diverse funzionalità per migliorare la connettività wireless. Razer ha dichiarato che è stata certificata con gli standard di Singapore TUV SUD PSB come “il 25% più veloce dei principali mouse da gioco wireless”, con “una latenza più bassa” e con una “velocità di trasmissione più elevata”.

Si dice che la tecnologia offra un consumo energetico ridotto del 25% (presumibilmente rispetto agli altri mouse wireless di Razer) per garantire “fino a 70 ore di gioco ininterrotto”. HyperSpeed+ usa anche una funzione chiamata “Adaptive Frequency Hopping” per passare automaticamente da una frequenza all’altra quando si presentano interferenze.

Il mouse pesa 74 grammi, quindi è il più leggero di casa Razer, ed è dotato di otto pulsanti programmabili con cinque profili di memoria. I pulsanti primari sono inoltre dotati di interruttori ottici a lunga durata e con una reattività di soli 0,2 millisecondi.

Viper Ultimate è già disponibile a 170 euro sul sito Razer.