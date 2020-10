Vivify, i nuovi cavi UHS HDMI 2.1 48G sono già pronti per i dispositivi 8K

Vivify ha annunciato i suoi primi cavi HDMI 2.1 che supportano una larghezza di banda di 48 Gb/s e possono essere utilizzati per collegare televisori 8K Ultra-HD a PC e console di nuova generazione. Vivify è un marchio principalmente conosciuto per i suoi cavi per videogiocatori, ma questo potrebbe rendere l’annuncio un po’ più degno di nota poiché il lancio del prodotto sottolinea che HDMI 2.1 e 8K stanno davvero arrivando nell’industria del gaming.

Quando HDMI Forum ha annunciato la specifica HDMI 2.1 tre anni fa, ha consentito ai produttori di elettronica di consumo di utilizzare il nuovo marchio con tutti i cavi che supportano determinate funzionalità HDMI 2.1, anche se non tutte. Ad esempio, HDMI 2.1 supporta nuove caratteristiche come VRR (Variable Refresh Rate), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT) ed eARC che non richiedono cavi 48G per contenuti con risoluzione fino a 4Kp60 e 4:4:4 chrome subsampling. Di conseguenza, ora ci sono cavi HDMI 2.1 “normali” e HDMI 2.1 48G ad altissima velocità che offrono il supporto ad ulteriori opzioni.

I primi cavi HDMI 2.1 48G sono stati mostrati alla fine del 2018, ma all’epoca HDMI Forum non aveva alcun programma di certificazione o test di conformità che potesse garantire che le interconnessioni funzionassero bene ad elevate velocità di trasferimento dati e supportassero tutte le funzionalità correttamente. HDMI Forum ha pianificato di rendere disponibile il suo programma di certificazione dei cavi HDMI UHS lo scorso anno, introducendolo successivamente a gennaio. Pertanto, i produttori stanno ora implementando i loro prodotti HDMI UHS certificati ed uno di questi è infatti Vivify.

Essendo un marchio prestigioso, Vivify ha introdotto due cavi HDMI UHS: lo Xenos W31 in rame con una lunghezza di due metri ed un cavo in fibra ottica Arquus W75 premium lungo 4,5 metri. Lo Xenos W31 ha un prezzo di 19,99$ negli Stati Uniti ed è disponibile su Amazon.com. Il cavo UHS HDMI più lungo sarà naturalmente più costoso quando arriverà sul mercato in un secondo momento.