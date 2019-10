Void Elite e HS Pro, le cuffie Corsair si aggiornano

Corsair ha aggiornato la sua gamma di cuffie con microfono con tanti modelli delle serie Void Elite e HS Pro.

Corsair ha aggiornato la gamma di cuffie con microfono con i modelli Void Elite e HS Pro. Fra le peculiarità dei nuovi modelli troviamo diverse versioni per più piattaforme, il sistema audio surround 7.1, la connettività wireless a bassa latenza e l’illuminazione RGB dinamica o combinata.

Le nuove Void Elite promettono di migliorare ulteriormente le caratteristiche di comfort e durabilità rispetto ai precedenti modelli. I nuovi driver audio personalizzati in neodimio da 50 mm con un intervallo di frequenza esteso di 20-30.000 Hz sono stati riprogettati da zero per una maggiore qualità, mentre l’audio surround 7.1 virtualizzato dovrebbe garantire un maggiore coinvolgimento.

Novità anche per il microfono omnidirezionale con certificazione Discord, che promette una maggiore nitidezza della voce. A completare il pacchetto troviamo dei padiglioni pensati per avere il giusto comfort e un archetto in memory foam.

Le cuffie Void Elite sono disponibili in molteplici versioni con diversi tipi di connessione: Void RGB Elite Wireless può essere collegata a PC e PS4 mediante la banda 2,4 GHz, con una portata fino a 12 metri e fino a 16 ore di autonomia. Anche il modello Void RGB Elite USB offre l’audio surround 7.1 e l’illuminazione RGB dinamica, ma come fa intuire il nome si può collegare alla USB del PC.

La cuffia Void Elite Surround è invece compatibile con una vasta serie di dispositivi grazie al connettore universale da 3,5 mm e include un adattatore USB permette di sfruttare la qualità dell’audio surround 7.1 sempre su PC.

Anche i modelli della serie HS Pro vantano aggiornamenti simili a quelli della gamma Void Elite, volti a migliorare ulteriormente prestazioni e comfort. I driver in neodimio da 50 mm completamente riprogettati e il nuovo microfono omnidirezionale rimovibile, sono pensati per migliorare sia l’ascolto che la registrazione vocale.

Le cuffie della serie HS Pro promettono una migliore esperienza di ascolto della musica, della visione di un film o delle chat durante sessioni di gaming. Le cuffie della serie HS Pro dispongono anche dei padiglioni ridisegnati con imbottitura in memory foam e di una struttura resistente con forcelle in lega di alluminio.

HS70 Pro Wireless usa una connessione a bassa latenza da 2,4 GHz, offrendo le medesime prestazioni in termini di portata del segnale ed autonomia di carica delle cuffie delle Void RGB Elite Wireless, sfruttando al contempo le caratteristiche dell’audio surround 7.1.

HS60 Pro Surround offre invece la compatibilità multipiattaforma grazie al connettore universale da 3,5 mm e all’adattatore USB che consente di sfruttare l’esperienza surround 7.1 sul PC. Il modello HS50 Pro Stereo è invece è compatibile con qualsiasi piattaforma sfruttando il connettore da 3,5 mm.

Il nuovo modello HS45 Surround è infine l’ultima aggiunta alla famiglia HS. Questa cuffia offre la stessa compatibilità multipiattaforma delle HS35 e presenta le medesime funzionalità: connessione da 3,5 mm, struttura resistente e leggera, microfono omnidirezionale rimovibile e padiglioni regolabili in memory foam.

In aggiunta, il modello HS45 consente di sfruttare l’audio surround 7.1 sul PC grazie all’adattatore USB incluso. Dispone inoltre di un sistema di illuminazione RGB sincronizzabile.

Quasi tutte le cuffie di queste due nuove linee possono essere controllate mediante il software Corsair iCUE, che consente di usare cinque profili audio pre-ottimizzati, personalizzare le impostazioni dell’equalizzatore e sfruttare l’audio surround 7.1.

iCUE inoltre offfre la completa personalizzazione degli effetti di illuminazione RGB e colori per i modelli Void RGB Elite USB e Void RGB Elite Wireless.

Le cuffie Corsair Void Elite, HS Pro e HS45 sono già disponibili nel negozio online CORSAIR a un prezzo compreso fra i 59 e i 109 euro e presso i rivenditori e distributori autorizzati Corsair. La garanzia è di 2 anni. Se volete acquistarle su Amazon, potete trovare tutti i vari modelli Void a questo indirizzo e le nuove soluzioni HS Pro in questa pagina.