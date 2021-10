VPN Plus ora gratis su questi prodotti Synology

Tramite un comunicato stampa, la nota azienda Synology ha annunciato che VPN Plus, soluzione server VPN per i suoi router, è ora gratis e non è necessario pagare ulteriormente alcuna licenza. Rebecca Lin, Product Manager per VPN Plus presso Synology, ha affermato:

Inizialmente abbiamo lanciato questo programma per sostenere le aziende di tutto il mondo durante la prima fase della crisi da COVID-19. Dopo 18 mesi, la tendenza è ormai irreversibile. Lo smart working è diventato parte della nostra quotidianità. Crediamo che i nostri utenti debbano poter accedere liberamente a tutte le migliori tecnologie VPN offerte da Synology. È per questo motivo che annunciamo la disponibilità di licenze gratuite per tutte le funzionalità della nostra soluzione server VPN, Synology VPN Plus, che prima erano a pagamento.

Grazie a questa nuova iniziativa, coloro che possiedono i router wireless RT1900ac, RT2600ac e MR2200 della società potranno avere licenze permanenti gratuite di accesso a VPN client e Site-To-Site VPN per sempre.

Nel caso non lo conosceste, ricordiamo che VPN Plus permette ai router VPN di ospitare un server VPN, che supporta SSTP, OpenVPN e L2TP over IPSec, in modo semplice e veloce. Il portale web VPN fornisce agli utenti l’accesso diretto ai siti intranet aziendali, oltre a offrire ai dipendenti l’accesso desktop remoto da browser. VPN Plus è sicuro, in quanto il supporto per TLS 1.2 e 1.3 conserva tutti i dati crittografati al sicuro durante il transito, nonché performante, in virtù dell’impiego del cifrario ChaCha per velocità di connessione più veloci del 47% rispetto a AES-256. Infine, i router Synology sono certificati per la compatibilità con i gateway Azure VPN, consentendo di configurare soluzioni ibride che combinano le reti virtuali e on-premise nel cloud.