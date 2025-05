Western Digital investe in Cerabyte per realizzare un HDD indistruttibile

Cerabyte, l'innovativa startup tedesca specializzata in tecnologie di archiviazione basate su ceramica promette di conservare i nostri dati per cinquemila anni. L'azienda ha infatti annunciato recentemente un investimento strategico da parte di Western Digital, colosso americano dell'archiviazione digitale. Questa partnership rappresenta un importante passo avanti verso la commercializzazione di una tecnologia che potrebbe ridefinire completamente i paradigmi della conservazione dei dati, proiettandoci direttamente nell'era dello Yottabyte con soluzioni di archiviazione praticamente eterne.

Il materiale sviluppato da Cerabyte, un innovativo composto ceramico su vetro, non è solo eccezionalmente durevole ma promette di resistere a condizioni che distruggerebbero qualsiasi supporto convenzionale. I test di resistenza condotti dall'azienda hanno dell'incredibile: i dispositivi di archiviazione sono stati immersi in acqua salata bollente e sottoposti a temperature da forno, continuando a funzionare perfettamente. La tecnologia si è dimostrata immune a umidità, fuoco, radiazioni ultraviolette, corrosione e persino impulsi elettromagnetici. Praticamente indistruttibile.

Queste caratteristiche rendono i supporti di Cerabyte particolarmente adatti per archivi attivi di nuova generazione, combinando diverse tecnologie di storage in un unico sistema. L'obiettivo dichiarato dell'azienda è ambizioso quanto concreto: ridurre i costi di archiviazione a meno di 1 dollaro per terabyte entro il 2030, una prospettiva rivoluzionaria rispetto agli attuali prezzi dei migliori hard disk (potete trovare i nostri consigli qui) sul mercato.

Christian Pflaum, co-fondatore e CEO di Cerabyte, ha commentato con entusiasmo: "Siamo emozionati di lavorare con Western Digital per definire una partnership tecnologica, alimentando la nostra capacità di fornire soluzioni di archiviazione permanente accessibili su larga scala."

La notizia dell'investimento arriva poche settimane dopo che Cerabyte aveva fatto scalpore sui media tecnologici con le sue spettacolari dimostrazioni di resistenza. L'azienda non si limita a proporre un supporto di archiviazione più duraturo, ma punta a trasformare radicalmente il nostro rapporto con i dati digitali, rendendoli potenzialmente immortali.

Da parte sua, Western Digital vede in questa partnership un'opportunità strategica. Shantnu Sharma, Chief Strategy and Corporate Development Officer dell'azienda americana, ha dichiarato che l'investimento in Cerabyte si allinea con la priorità dell'azienda di estendere la portata dei propri prodotti verso soluzioni di archiviazione dati a lungo termine, aggiungendo: "Non vediamo l'ora di lavorare con Cerabyte per formulare una partnership tecnologica per la commercializzazione di questa tecnologia".

Sebbene nessuna delle due aziende abbia fornito un programma concreto per il lancio dei prodotti, la partnership appena siglata dovrebbe "accelerare" lo sviluppo della tecnologia di archiviazione ceramica. In un mondo dove la quantità di dati prodotti cresce esponenzialmente, l'innovazione di Cerabyte potrebbe rappresentare non solo un progresso tecnologico, ma una vera e propria rivoluzione nella preservazione della conoscenza umana per le generazioni future.