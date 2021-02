Wi-Fi e Blue Screen of Death: Microsoft aggiorna Windows 10 con un fix

Se avete un dispositivo Windows 10 dotato di scheda di rete wireless e un punto d’accesso ad internet di tipo WPA3, probabilmente al collegamento dei due dispositivi si è verificato spesso un BSoD (Blue Screen of Death) sul vostro computer. Si tratta di un bug noto che Microsoft ha finalmente risolto con un aggiornamento.

Il bug che portava al crash del sistema connettendosi ad un punto di accesso WPA3 era stato introdotto a seguito degli aggiornamenti cumulativi di Windows 10 1909. Per la precisione, gli aggiornamenti incriminati sono stati KB4598298, rilasciato il 21 gennaio 2021, e KB4601315, reso disponibile martedì 9 febbraio 2021.

Per chi non lo sapesse, lo standard WPA3 è il protocollo di connessione più sicuro per le connessioni wireless attuali e questo tipo di crittografia è supportato dai principali router di ultima generazione.

“Si potrebbe ricevere l’errore di arresto 0x7E in nwifi.sys con una schermata blu quando si tenta di utilizzare una connessione Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3)“, Microsoft ha scritto nell’avviso. “È più probabile incontrare questo problema quando ci si ricollega a una rete Wi-Fi dopo la disconnessione, o quando si sveglia il PC dallo sleep o dall’ibernazione. Nota: la maggior parte delle reti Wi-Fi utilizzano attualmente WPA2 e non sono interessate“.

Il bug fix è contenuto nell’aggiornamento di Windows 10 KB5001028, attualmente in rilascio tramite Windows Update.

Nel caso non riusciste a collegarvi ad una rete internet per il download diretto sul vostro PC, il fix è disponibile al download come pacchetto dal Microsoft Update catalog.

Questo aggiornamento è solo uno dei tanti che Microsoft sta rilasciando per la risoluzione dei problemi più gravi riscontrati in Windows 10, come il bug della corruzione dei volumi NTFS che può portare alla perdita dei dati degli utenti.