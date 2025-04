Wikipedia entra nel mirino dell'amministrazione Trump

L'avvicinarsi di una battaglia legale fra gli Stati Uniti e Wikipedia apre un nuovo capitolo nel conflitto tra l'amministrazione Trump e le piattaforme digitali di informazione. L'avvocato federale Ed Martin, nominato dal presidente Donald Trump come principale procuratore di Washington D.C., ha recentemente puntato il dito contro la Wikimedia Foundation, l'organizzazione non profit che gestisce la più grande enciclopedia online al mondo. In una lettera ufficiale inviata giovedì scorso, Martin accusa l'organizzazione di violare i requisiti del suo status di ente esente da tasse, sollevando preoccupazioni sulla sua governance e sull'influenza di "attori stranieri" nei contenuti informativi rivolti al pubblico americano.

La mossa di Martin rappresenta un significativo ampliamento del campo di battaglia dell'amministrazione Trump contro le piattaforme digitali. Nella lettera ottenuta da The Free Press, il procuratore sostiene che la Wikimedia Foundation stia "permettendo ad attori stranieri di manipolare informazioni e diffondere propaganda al pubblico americano", definendo tali attività come potenzialmente lesive per "la sicurezza nazionale e gli interessi degli Stati Uniti".

Al centro delle accuse c'è la composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione, che secondo Martin è "composto principalmente da cittadini stranieri" intenti a "sovvertire gli interessi dei contribuenti americani". Questa composizione internazionale del board, a suo avviso, sarebbe incompatibile con lo status di organizzazione esente da tasse secondo la sezione 501(c)(3) del codice IRS, che regola le organizzazioni di beneficenza.

Il procuratore, noto per essere un attivista repubblicano di spicco, è stato recentemente nominato da Trump come procuratore ad interim per Washington D.C. ed è anche la scelta permanente del presidente per ricoprire tale ruolo. La sua carriera è stata caratterizzata da posizioni fortemente conservatrici e da una lealtà incondizionata verso Trump.

La lettera di Martin appare come il più recente episodio della crescente tensione tra l'amministrazione Trump e le grandi piattaforme digitali. Wikipedia, con i suoi milioni di articoli in diverse lingue e la sua struttura basata sul contributo volontario, rappresenta uno dei più vasti repository di conoscenza liberamente accessibile al mondo, consultato quotidianamente da centinaia di milioni di persone.

Ovviamente il mondo ha risposto all'iniziativa di Martin definendola un caso di "protagonismo politico", suggerendo che le accuse potrebbero essere motivate più da considerazioni politiche che da genuine preoccupazioni legali. La minaccia allo status fiscale di Wikipedia potrebbe avere profonde implicazioni per il futuro della piattaforma, che dipende dalle donazioni e dal suo status di organizzazione non profit per sostenere le proprie operazioni globali.

La Wikimedia Foundation, da parte sua, ha sempre sostenuto la sua indipendenza politica e il suo impegno verso l'accuratezza delle informazioni attraverso un sistema di revisione aperto e trasparente. La diversità internazionale del suo consiglio di amministrazione è stata tradizionalmente presentata come un punto di forza per una piattaforma che serve un pubblico globale, piuttosto che come una minaccia agli interessi americani.

Questa controversia solleva interrogativi più ampi sul ruolo delle piattaforme digitali nella società contemporanea e sulla tensione tra globalizzazione dell'informazione e interessi nazionali. Mentre l'amministrazione Trump continua la sua offensiva contro vari attori del panorama mediatico e tecnologico, resta da vedere come evolverà questa sfida legale e quali potrebbero essere le sue ripercussioni sul futuro dell'informazione libera e accessibile nell'era digitale.