Windows 10 19H2, Microsoft spiega i dettagli del prossimo update

Windows 19H2 arriverà come aggiornamento cumulativo dell'attuale versione. Si tratterà di una rifinitura della versione attuale, senza novità importanti a livello di caratteristiche.

Speriamo abbiate gradito le novità di Windows 10 May 2019 Update perché probabilmente passerà del tempo prima di vedere un nuovo aggiornamento di Windows con novità apprezzabili.

La notizia era nell’aria da giorni, ma finalmente la casa di Redmond è uscita allo scoperto, confermando che Windows 10 19H2 sarà un update molto più piccolo dei precedenti e sarà rilasciato come aggiornamento cumulativo dell’attuale versione (May 2019 / 19H1) piuttosto come una release vera e propria.

Microsoft ha distribuito nelle scorse ore la prima versione di 19H2 agli Insiders del canale Slow (build 18362.10000) avviando così i test. Non ci saranno grandi novità a livello di caratteristiche o cambiamenti.

Come spiegato da Dona Sarkar, a campo del programma Windows Insiders, “19H2 includerà una serie di funzionalità mirate dedicati a migliorare le prestazioni in alcuni frangenti, funzionalità aziendali e miglioramenti della qualità e sarà distribuito ai clienti che eseguono l’aggiornamento di maggio 2019 usando la tecnologia di manutenzione (la stessa del processo di aggiornamento cumulativo mensile)”.

Praticamente 19H2 può essere visto come un “Service Pack” di 19H1. La buona notizia è che quindi non dovrebbe richiedere parecchio tempo per quanto riguarda l’installazione.

Presupponendo che i test dei Windows Insiders vadano per il meglio, i PC presenti nelle nostre case dovrebbero poter installare l’aggiornamento a partire da settembre.

La versione 20H1 prevista invece per la primavera 2020 invece sarà un major update tradizionale, con alcune novità e tanti cambiamenti sotto il cofano (per questo è in test già da mesi), di cui ci sarà tempo e modo di parlarne.