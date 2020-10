Windows 10 a soli 6€? La prevendita di Halloween su GoDeal24.com

Sono disponibili nuove offerte su GoDeal24.com, con ribassi che vi permettono di risparmiare fino al 50% su tutti i software Microsoft in vendita. L’occasione perfetta per aggiornare il proprio PC all’ultima versione di Microsoft Windows, al prezzo più basso di sempre.

Sconto del 50% su tutti i prodotti Windows 10

GoDeal24.com offre uno sconto del 50% su tutti i prodotti Windows 10 in vendita, nelle versioni Home e Professional: basterà utilizzare il codice coupon GOLE50 durante il checkout per applicare lo sconto e ottenere ribassi consistenti. Si parte da soli 6,06€ per il bundle per 2 PC di Windows Pro:

Sconto del 66% su Microsoft Office Serie 2016 e 2019

La suite Microsoft Office è invece in sconto del 66%, con codice applicabile su Microsoft Office 2016 e sulla versione 2019. Per usufruire dello sconto, bisognerà inserire il codice coupon GOLE66 durante il pagamento. Di seguito trovate tutte le offerte disponibili:

Microsoft Office per Mac e Office 365

Oltre a Windows 10 e a Office 2016 e 2019, è possibile ottenere il 55% di sconto su qualsiasi altro prodotto Microsoft disponibile sul portale. Il codice da utilizzare in questo caso sarà GOLE55, da inserire come sempre durante la fase di pagamento:

Per il pagamento è disponibile Cwalletco, la nuova piattaforma sicura in cui è possibile trovare numerosi metodi di pagamento, come carta di credito, Paypal e altri strumenti. Facile e sicura da usare, non dovrete fare altro che selezionare Cwalletco durante l’ordine e scegliere il metodo di pagamento preferito.

Informazioni su GoDeal24.com

GoDeal24.com è il marketplace specializzato nella vendita online di chiavi di licenza software. Fornisce supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su tutta la gamma di software disponibili. Per ricevere supporto, è sufficiente inviare un’e-mail a service@godeal24.com e il team di assistenza clienti prenderà in carico la vostra richiesta nel minor tempo possibile.