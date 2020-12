Windows 10, arrivano i Feature Experience Pack per gli Insider

Windows 10 è in continuo sviluppo e Microsoft di certo non si pone limiti riguardo all’introduzione di nuove funzioni o all’evoluzione della UI. Un importante cambiamento che potrebbe coinvolgere gli utenti finali nel prossimo futuro sembra promettere un Windows 10 più modulare, il quale permetterebbe all’azienda di aggiungere nuove funzionalità senza la necessità di aggiornamenti completi di sistema.

Nei giorni scorsi, Microsoft ha pubblicato il suo primo Windows Feature Experience Pack, disponibile per tutti gli utenti iscritti al canale Insider beta. Questo pacchetto permette a Microsoft l’aggiornamento di alcune particolari funzioni che sono sviluppate separatamente dall’OS.

“Attualmente, solo un numero limitato di funzioni è stato sviluppato in questo modo, quindi stiamo iniziando a lavorare in modo molto mirato“, ha scritto un senior program manager di Microsoft sul blog di Windows Insider. “Testando questo processo prima con Windows Insider, speriamo di ampliare la portata e la frequenza dei rilasci in futuro“.

Il Windows Feature Experience Pack 20.2212.1070.0 apre la strada a futuri aggiornamenti più corposi con due piccole novità:

Lo strumento di cattura (Win + Shift + S) può finalmente salvare gli screenshot di default in una cartella selezionata dall’utente

La tastiera touch per i dispositivi 2-in-1 potrà mostrare un layout separato a metà anche tenendo il PC in posizione verticale

I Feature Experience Pack erano già stati avvistati nelle impostazioni di Windows 10 May 2020 Update, tuttavia questa è la prima volta che ne sentiamo parlare direttamente da Microsoft.

Gli Insider dovranno riavviare dopo l’installazione del pacchetto per attivare i suddetti miglioramenti e potranno controllare la loro versione di Windows Feature Experience Pack andando in Impostazioni > Sistema > Informazioni.

L’aggiornamento è stato mandato agli insider tramite Windows Update, tuttavia per poterlo ricevere è necessario disporre di Windows 10 20H2 build 19042.662.