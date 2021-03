Windows 10, i cambiamenti al File Explorer che arriveranno molto presto

L’aggiornamento previsto per ottobre di Windows 10, nome in codice 21H2, sarà probabilmente uno dei più attesi dai fan del sistema operativo di Microsoft da moltissimo tempo a questa parte. L’azienda di Redmond si sta preparando ad introdurre un sacco di miglioramenti alla UI e alla UX di Windows 10, con un progetto chiamato internamente all’azienda Sun Valley. Le nuove icone Fluent Design introdotte nel File Explorer fanno parte di questo processo di svecchiamento di Windows e sono meravigliose!

Microsoft aggiornerà File Explorer portando alcuni cambiamenti visivi e funzionali. Ad annunciarlo è stata l’azienda stessa che ha presentato le novità sotto forma di anteprima per gli utenti Windows Insiders sul blog dedicato.

Questo aggiornamento porta con se nuove icone per le classiche cartelle che sono facilmente visibili all’interno del File Explorer, tra cui il Cestino, i dischi di sistema, le cartella Documenti, Immagini, Video e molte altre ancora.

“Diversi cambiamenti, come l’orientamento delle icone delle cartelle e le icone dei tipi di file predefiniti, sono stati modificati per una maggiore coerenza tra i prodotti Microsoft che mostrano i file“, ha affermato Amanda Langowski, capo di Windows Insider di Microsoft. “In particolare, le cartelle utente di primo livello come Desktop, Documenti, Download e Immagini hanno un nuovo design che dovrebbe rendere un po’ più facile distinguerle a colpo d’occhio“.

Il cambiamento delle icone potrebbe sembrare un cambiamento minore, tuttavia si tratta di una delle moltissime modifiche che Microsoft intende apportare all’esperienza utente di Windows 10 per renderlo più moderno.

L’azienda dovrebbe dettagliare i suoi piani sulla grafica e sul futuro di Windows nei prossimi mesi come parte di un evento dedicato.

Gli aggiornamenti delle icone arriveranno insieme ad alcune modifiche al layout di File Explorer. Microsoft sta aggiungendo ulteriore spaziatura tra gli elementi in File Explorer e ci sarà una modalità per riportare alla versione compatta e classica il file manager. La UI aggiornata è un po’ più ottimizzata per i dispositivi touch screen.