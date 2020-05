Windows 10 May 2020 arriva tra il 26 e il 28 maggio, lo dice Microsoft (senza volerlo)

L’aggiornamento di Windows 10 May 2020 dovrebbe arrivare questo mese, forse tra il 26 e il 28 maggio. Inizialmente si pensava che l’aggiornamento potesse essere distribuito attraverso il canale Update per il 12 maggio. I lavori ultimi di finitura e sicurezza hanno invece obbligato Microsoft a posticipare il roll-out di quello che dovrebbe essere l’aggiornamento di Windows 10 più importante della prima metà dell’anno: il 20H1 infatti aggiornerà la versione di Windows 10, portandola alla 2004.

A ritardare la data di rilascio hanno concorso diversi fattori, in primis la situazione mondiale difficile a causa della pandemia da COVID-19. Recentemente, anche alcune nuove distribuzioni stabili di Linux lamentavano una certa instabilità con la funzionalità WSL2 Windows Subsystem 2 for Linux di Windows 10. È quindi facile pensare che gli ingegneri di Microsoft siano stati molto impegnati a risolvere queste piccole problematiche.

Ora però abbiamo una data, o meglio, un lasso temporale di tre giorni alquanto sospetto, che potrebbe far desumere le possibili date di rilascio dell’aggiornamento 2004. Microsoft ha infatti pubblicato un nuovo documento aggiornato del Driver Shiproom Schedule for 2020, destinato ai produttori di computer: questo documento è redatto e comunicato a tutti gli OEM partner di Microsoft ed è inteso come un suggerimento per organizzare al meglio il rilascio di determinati driver, firmware o aggiornamenti anche secondari durante certi periodi delicati che l’azienda si riserva per pubblicare patch o major release (come quello di maggio, appunto) per il suo sistema operativo.

L’obiettivo è quello di rendere indolore e stabile ogni modifica ai sistemi hardware e software del grande pubblico, riducendo al minimo i potenziali conflitti tra i vari dispositivi. Nel nuovo calendario di Microsoft si legge chiaramente che le date del 26, 27 e 28 maggio 2020 sono riservate dall’azienda per aggiornamenti importanti.

Precisiamo però che Microsoft non ha ancora comunicato ufficialmente una data di rilascio a riguardo. Certo è che l’atteso aggiornamento di maggio di Windows 10 trasformerà il sistema operativo nella nuova release 2004 e coinvolgerà tutti i sistemi compatibili del grande pubblico.