Windows 10 versione 1809 supportato fino a Novembre 2020

Microsoft estende il supporto a Windows 10 1809, cioè alla versione di Windows 10 aggiornata a Ottobre 2018, build 10.0.17763, conosciuta anche come Redstone 5.

Per le edizioni Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations e IoT Core di Windows 10 1809 la fine del supporto era programmata per il 20 maggio 2020. Microsoft invece ha deciso di spostare questa deadline al 10 novembre prossimo. Il motivo è da ricercarsi nella grave crisi mondiale sanitaria che stiamo tutti affrontando.

In un comunicato del 14 aprile, infatti, Microsoft spiega che dopo aver analizzato la situazione globale e aver compreso le difficoltà che i propri clienti Windows 10 1809 potrebbero avere con l’aggiornamento ad una release superiore del sistema operativo, ha deciso di ripianificare la fine del supporto di questa versione nel prossimo autunno, garantendo tutti gli aggiornamenti di sicurezza da giugno a novembre. Microsoft ha quindi specificato che Windows 10 1809 riceverà l’ultimo aggiornamento cumulativo di sicurezza non il 12 maggio, bensì il 10 novembre.

L’intenzione a Redmond è quindi di non creare ulteriori problemi a tutti gli utenti con build 10.0.17763 nel clima di gravità in cui ci troviamo a causa dell’epidemia da COVID-19.

Riteniamo che il problema non sia tanto per il mondo casalingo, quanto quello aziendale, con le edizioni Pro, Pro Education e Pro for Workstations, i cui aggiornamenti non si limitano ad un semplice upgrade in locale ma coinvolgono tutti i dispositivi dell’ecosistema aziendale, con certificazioni, configurazioni e altro che prevedono non poco lavoro per il personale IT.