Già disponibile da circa metà febbraio, il supporto alle app Android in Windows 11 tramite Amazon Appstore e Windows Subsystem for Android era limitato solo agli utenti americani, ma Microsoft, tramite un articolo pubblicato sul suo blog ufficiale, ha annunciato, in occasione della conferenza per sviluppatori BUILD, che entro fine anno arriverà anche in altri cinque paesi, tra cui l’Italia (le altre sono Francia, Germania, Italia, Giappone e Regno Unito). Purtroppo, non sono state fornite tempistiche precise, quindi non ci resta altro che attendere pazientemente ancora qualche mese per saperne di più.

Ricordiamo che l’esecuzione del Windows Subsystem for Android in Windows 11 necessita almeno di un processore Intel Core i3 di ottava generazione o superiore (in alternativa, un AMD Ryzen 3000 o superiore o ancora un Qualcomm Snapdragon 8c o superiore), accompagnato da almeno 8GB di RAM. L’azienda di Redmond, da allora, ha già aggiornato più volte il Windows Subsystem for Android e, proprio recentemente, è stato aggiunto il supporto ad Android 12.1 (ovvero Android 12L) e migliorato l’integrazione delle applicazioni Android con Windows. Inoltre, i software possono sfruttare le funzioni di rete avanzate di Windows 11 per connettersi agli altri dispositivi presenti nella stessa rete.

Oltre al Windows Subsystem for Windows, Microsoft continua a lavorare incessantemente per aggiungere nuove feature all’ultima versione del suo noto sistema operativo. La scorsa settimana, vi abbiamo riferito, ad esempio, che i membri del programma Insider hanno accesso in esclusiva a una caratteristica potenzialmente interessante, soprattutto per alcuni utenti, che permette di avere una barra di ricerca web direttamente sul desktop. Nel caso foste interessati, trovate tutti i dettagli inerenti all’argomento nella nostra precedente notizia dedicata.