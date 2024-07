Windows 11 e Android sono ancora più vicini, trasferimento file semplificato

Microsoft ha iniziato a testare una nuova funzionalità che consente di accedere al proprio smartphone Android direttamente da File Explorer di Windows 11. Gli utenti Windows Insider possono ora provare questa nuova caratteristica, che permette di sfogliare in modalità wireless cartelle e file sul proprio dispositivo Android.

L'integrazione in File Explorer fa apparire il dispositivo Android come un normale dispositivo USB nella barra laterale sinistra, con la possibilità di copiare o spostare file tra PC e telefono Android, oltre a rinominarli o eliminarli. Questo processo risulta decisamente più veloce rispetto all'utilizzo dell'app Phone Link esistente.

Gli smartphone Android appariranno all'interno di File Explorer.

Per utilizzare questa funzione, al momento, è necessario disporre di un dispositivo con Android 11 o versioni successive, far parte del programma Windows Insider e avere installata la versione beta dell'app Link to Windows. Tutti e quattro i canali Windows Insider hanno accesso al test di questa funzionalità, incluso il Release Preview ring, suggerendo che presto sarà disponibile per tutti gli utenti di Windows 11.

Per attivare questa funzione in File Explorer, è necessario navigare su Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Dispositivi mobili e selezionare la sezione "Gestisci dispositivi" per consentire al PC di connettersi allo smartphone Android. Un prompt includerà un'opzione per l'accesso in File Explorer, insieme alle solite selezioni per notifiche e accesso alla fotocamera.