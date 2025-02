Windows 11 è così confuso da scrivere in due lingue diverse, ma è già in arrivo un fix

Chi si è ritrovato con il menu di Windows 11 in portoghese mentre aveva selezionato la lingua inglese non stava avendo allucinazioni: da mesi, numerosi utenti del sistema operativo Microsoft hanno affrontato un curioso bug linguistico che trasformava l'interfaccia in un mosaico multilingue, creando parecchia confusione. Il fenomeno, emerso principalmente con l'aggiornamento alla versione 24H2, è emerso solo di recente online e dovrebbe essere fixato a breve.

La community online ha iniziato a documentare il problema già dall'ottobre scorso, come testimoniato da numerosi post sul forum ufficiale Microsoft. La situazione risultava particolarmente frustrante: anche dopo aver rimosso completamente le lingue alternative dalle impostazioni di sistema, l'interfaccia continuava a presentare elementi in diverse lingue contemporaneamente, in barba alle preferenze impostate dall'utente.

Un caso emblematico è stato segnalato dall'utente Reddit u/I_was_hacked_again, che ha documentato come il passaggio dal portoghese all'inglese generasse un'interfaccia "ibrida" con elementi in entrambe le lingue. Una situazione che ha trovato riscontro in centinaia di segnalazioni analoghe da parte di utenti con diverse combinazioni linguistiche.

Al contrario di quanto accaduto in altre situazioni, Microsoft non sembra aver riconosciuto pubblicamente il problema, non essendosi espressa a riguardo. L'azienda di Redmond ha costruito negli anni una reputazione di relativa trasparenza nella gestione dei bug di Windows, mantenendo pagine dedicate al tracciamento dei problemi noti e delle loro soluzioni temporanee. Tuttavia, in questo caso specifico, nessun riconoscimento ufficiale del bug linguistico è mai stato pubblicato.

Ciò non significa che non verrà risolto: anche questi "fix silenziosi" non sono completamente estranei alla filosofia Microsoft. In diverse occasioni l'azienda ha preferito risolvere problemi senza attirare l'attenzione su di essi, specialmente quando le soluzioni erano già in fase avanzata di sviluppo. Sembra che con il bug in questione stia accadendo proprio questo, dato che l'aggiornamento KB5052094 sembra risolvere il problema, come confermato dall'utente di Reddit e da altri che lo hanno segnalato in passato.

L'aggiornamento è opzionale e fa parte del ciclo di rilasci che precede il tradizionale Patch Tuesday; se non lo installate manualmente, verrà installato in automatico al prossimo aggiornamento di sicurezza obbligatorio, previsto per l'11 marzo.