Windows 11 e TPM, Microsoft non intende arretrare

Microsoft ha annunciato che gli utenti di Windows 10 non potranno passare a Windows 11 senza il supporto TPM 2.0, definito un requisito "non negoziabile".

Il TPM 2.0 (Trusted Platform Module 2.0) è un processore dedicato che offre funzioni di sicurezza basate sull'hardware, fondamentali per migliorare la resilienza dei sistemi contro modifiche non autorizzate e attacchi cyber sofisticati. Secondo Steven Hosking, senior product manager di Microsoft, il TPM 2.0 rappresenta "uno standard non negoziabile per il futuro di Windows" e "gioca un ruolo cruciale nel potenziare la protezione di identità e dati sui dispositivi Windows, oltre a mantenere l'integrità del sistema".

Nonostante i tentativi degli utenti di aggirare questo requisito tramite vari strumenti e script, la società sottolinea l'importanza di non disabilitare le verifiche TPM su Windows 11, in quanto esso aiuta anche a preparare il sistema per le future evoluzioni tecnologiche, incluse quelle legate all'intelligenza artificiale.

Nonostante Windows 10 stia arrivando al termine del suo supporto il 14 ottobre 2025, Microsoft ha offerto una proroga di un anno al passaggio a Windows 11 per gli utenti domestici che sono disposti a pagare 30 dollari per gli aggiornamenti di sicurezza estesi (ESU). Yusuf Mehdi, vicepresidente esecutivo di Microsoft e capo marketing consumer, ha dichiarato che il programma ESU per i consumatori sarà disponibile al costo di 30 dollari, con iscrizioni aperte vicino alla fine del supporto nel 2025.

Gli aggiornamenti continueranno per le versioni LTSB (Long-Term Servicing Branch) e LTSC (Long-Term Servicing Channel) di Windows 10, destinate a dispositivi specializzati come quelli industriali e medici, con Windows 10 2016 LTSB che raggiungerà la data di fine supporto esteso il 13 ottobre 2026 e Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 che lo farà il 13 gennaio 2032.

Infine, Microsoft ha annunciato che il nuovo update di Windows 11, denominato 24H2, è ora in "una nuova fase di disponibilità" e viene distribuito su un numero maggiore di dispositivi idonei. Gli utenti possono verificare la disponibilità dell'aggiornamento selezionando Impostazioni > Aggiornamento di Windows e scegliendo Cerca aggiornamenti.

Il Trusted Platform Module (TPM) è una tecnologia che ha visto un incremento significativo del proprio rilievo nel contesto della sicurezza informatica moderna. Introdotta per la prima volta da un consorzio di aziende tech nel 1999, essa è stata ideata con lo scopo di offrire una sicurezza a livello hardware ai dispositivi su cui viene implementata. Questo processo ha portato, soprattutto negli ultimi anni, a un’integrazione sempre più profonda nei sistemi operativi moderni, come evidenziato dall'adozione obbligatoria del TPM 2.0 in Windows 11.

La versione 2.0 del TPM è stata rilasciata nel 2014 e rappresenta un salto significativo rispetto alla sua progenitrice in termini di caratteristiche di sicurezza e performance. Tra le feature prominente di TPM 2.0 c'è la sua capacità di limitare l'accesso ai dati critici del sistema, offrendo una sicurezza robusta contro gli attacchi malware che tentano di guadagnare i privilegi amministrativi o di compromettere l'integrità del sistema.

Con il tempo, l'utilizzo del TPM si è esteso ben oltre la sicurezza del sistema operativo, influenzando altri ambiti come la protezione di identità digitali e la gestione della criptazione degli hard disk. Il suo ruolo nella gestione delle chiavi di crittografia rende il TPM fondamentale per gli scenari di lavoro in cui la confidenzialità e l’integrità dei dati sono prioritarie.

Nonostante alcune controversie iniziali riguardanti le potenzialità di sorveglianza o controllo remoto attraverso l'uso di tecnologie come il TPM, è diventato chiaro che i benefici offerti da questa tecnologia nel proteggere l’utente finale contro varie forme di cyber attacchi superano di gran lunga le preoccupazioni iniziali.