Attraverso un comunicato ufficiale sul blog di Windows, Microsoft ha parlato dalla prossima integrazione di Foto di iCloud all’interno dell’app Foto di Windows 11.

La funzione è già disponibile per i membri di Windows Insider iscritti al Dev Channel. Su Windows, l’app Foto consente di visualizzare, organizzare e condividere foto archiviate sul vostro computer e su OneDrive. Con l’aggiornamento alla versione 2022.31100.9001.0, sarà possibile accedere anche alle proprie foto di iCloud.

Dunque, potrete vedere tutte le vostre foto, che provengano da OneDrive o iCloud, in una nuova galleria, nonché da una sezione dedicata che sarà accessibile dal riquadro di navigazione laterale.

Photo Credits - Microsoft

Come segnalato sul blog, per iniziare occorre seguire una breve procedura sull’app Foto e occorre effettuare l’accesso a iCloud per Windows su PC, verificando che l’opzione “Foto” sia selezionata nelle impostazioni per l’accesso da altre app.

Avere la possibilità di visualizzare a colpo d’occhio tutte le nostre foto, indipendentemente dalla loro posizione, non è affatto male. Sarebbe ancora meglio se l’integrazione includesse anche, ad esempio, Google Foto, per avere una panoramica completa delle nostre fotografie senza dover aprire vari client o pagine web.

Al momento, è possibile aggiungere una cartella sincronizzata su Drive all’app Photo, ma ci sono alcuni passaggi manuali da effettuare, come aggiungere la cartella di Google Foto a Google Drive e poi attivare la sincronizzazione tramite l’app. In definitiva, avere la possibilità di sincronizzare il nostro spazio di Google Foto con un solo clic, insieme a iCloud e ad altri servizi, potrebbe rendere l’app Foto ancora più interessante da utilizzare.