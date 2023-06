Tra le ultime novità di Windows 11 c’è anche una nuova versione della pagina Impostazioni, cioè quella parte del sistema operativo che negli anni ha via via sostituito il Pannello di Controllo. Ma una parte che Microsoft non è mai riuscita a rendere davvero piacevole da usare – e forse non è proprio possibile evitare che le persone si sentano infastidite dal dover mettere le mani lì dentro.

La nuova pagina Impostazioni è ora divisa in schede (o pannelli), un approccio a cui siamo abituati dai browser e altre applicazioni. Anzi, l’uso di schede è così comune che in effetti viene da chiedersi come mai Microsoft non l’abbia fatto prima. Le schede più importanti che vediamo in questa prima versione sono Personalizzazione e Impostazioni consigliate.

Impostazioni Windows 11

La scheda Personalizzazione offre un facile accesso alle relative opzioni in Windows 11. Ma la parte più interessante è impostazioni consigliate, che presentano in modo intelligente le modifiche in base ai “vostri modelli di utilizzo specifici”. Ognuno di noi, quindi, lì dovrebbe trovare le cose più utili per il suo modo di usare il PC.

L’idea è di evitare che le persone si trovino a girovagare per i menu senza riuscire a trovare ciò che cercano. Una cosa che succede tutti i giorni, e io continuo a non capire perché certe persone proprio non si vogliano abituare a usare la ricerca. Anzi no, lo so invece, perché quando dico loro che quella è la soluzione per trovare le cose in fretta mi sento spesso rispondere non ho mica tempo… e poi spendono altri 10 minuti a cercare quella certa impostazione nascosta chissà dove.

La nuova pagina Impostazioni è praticamente una ricerca preventiva, in un certo senso. Un po’ come se Google avesse fatto suo il servizio let me google that for you. Microsoft ha rivisto anche il mixer del volume, che rende più facile modificare il sistema di output. E c’è anche una nuova scorciatoia (Win+CTRL+V) per visualizzarlo.