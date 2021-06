Windows 11, Microsoft chiuderà un occhio su uno dei requisiti minimi?

Microsoft ha inserito in Windows 11 un nuovo requisito che impedisce a qualsiasi sistema senza la tecnologia Trusted Platform Module (TPM) 2.0 di installare il nuovo sistema operativo. Ma nelle ultime ore si è scoperto che la società consentirà ad alcuni sistemi di avere a bordo Windows 11 senza la funzionalità abilitata. Sfortunatamente, gli utenti normali probabilmente non avranno accesso alle ISO o alle soluzioni alternative utilizzate per quei casi particolari autorizzati da Microsoft, anche se è concepibile che potremmo vederle trapelare al pubblico. Queste build speciali sono probabilmente pensate anche per l’uso in paesi che non utilizzano tecnologie di crittografia occidentali, come Cina e Russia.

Windows 11 richiede una chiave TPM fisica o supporto per fTPM, escludendo una vasta gamma di sistemi relativamente moderni. E per coloro che pensavano che Microsoft si sarebbe piegata sotto la pressione dell’opinione pubblica sul nuovo impopolare requisito TPM, l’azienda ha raddoppiato: inizialmente, Microsoft aveva indicato solo il supporto per TPM 1.2 come requisito, ma da allora ha chiarito che Windows 11 supporterà solo TPM 2.0 più recente. Tale requisito limita ulteriormente il numero di computer che possono utilizzare Windows 11.

Photo: Microsoft

Ora l’azienda ha chiarito che alcuni sistemi funzioneranno senza alcun tipo di criptoprocessore TPM abilitato. Come possiamo vedere nell’immagine sopra, dopo l’approvazione, Microsoft consentirà ad alcuni sistemi di essere spediti senza TPM 2.0 abilitato, il che significa che sarà necessaria ovviamente un ISO speciale per tali installazioni o un metodo per aggirare la restrizione TPM durante l’installazione.

L’applicazione irregolare di Microsoft del requisito TPM è probabilmente progettata per soddisfare i paesi che vietano o non utilizzano la funzionalità di sicurezza del criptoprocessore TPM, come la Cina (che riceve già le proprie build speciali di Windows) e la Russia, che non utilizzano la tecnologia per motivi di sicurezza. (Entrambi i paesi hanno i propri algoritmi/tecnologie di crittografia alternativi.)

Il requisito del TPM di Microsoft non è popolare, soprattutto perché non abilita alcuna nuova funzionalità: tutta la tecnologia che abilita esiste già sui sistemi Windows 10 che non richiedono il TPM per l’installazione.

Sfortunatamente, sembra che Microsoft non stia cambiando idea nemmeno sul supporto delle CPU in Windows 11. Il documento sui requisiti minimi di Windows 11 aggiornato non delinea alcuna espansione dell’elenco corrente di CPU Intel e AMD supportate. Ciò significa che Windows 11 non verrà installato su tutte le CPU prima dei modelli AMD Ryzen di seconda generazione e Intel di ottava generazione. Curiosamente, molte CPU non supportate, come Skylake-X, supportano la funzionalità TPM ma non sono nell’elenco delle CPU supportate.