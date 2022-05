Microsoft ha risolto prontamente un problema di Windows 11 versione 21H2 che portava a sfarfallii dello schermo e una certa instabilità di varie applicazioni nella modalità provvisoria senza rete. A quanto pare, come riportato dai colleghi di Bleeping Computer, il bug si presentava dopo l’installazione dell’aggiornamento cumulativo opzionale KB5012643 e, per affrontarlo, ha usato la funzionalità Known Issue Rollback (KIR), la quale consente di rimuovere eventuali aggiornamenti che hanno portato a problemi noti. Oltre alla rimozione dell’update, è possibile aggirare il bug avviando il computer in modalità provvisoria con rete.

L’azienda di Redmond ha spiegato:

I dispositivi che sperimentano questo problema possono registrare un errore di sistema sul registro eventi di Windows, con fonte ‘Winlogon’ e la seguente descrizione: “La shell si è fermata inaspettatamente e explorer.exe è stato riavviato”.

Gli amministratori di sistema possono ovviare alla situazione configurando la seguente Kit Group Policy, seguendo la procedura passo passo descritta al seguente indirizzo.

Sette giorni fa, vi abbiamo riportato che gli update KB5012592 di Windows 11 e KB5012599 di Windows 10 avevano causato altri problemi ad alcuni utenti. Inizialmente lanciati per risolvere vari bug, migliorare la stabilità e l’interfaccia di Windows Search, aggiungere un paio di opzioni per un maggior controllo sulle notifiche e altro ancora, gli aggiornamenti portavano alla visualizzazione di messaggi di errore generici e indicare che i sistemi sui quali si stavano cercando di installare “non erano conformi” alle patch per vari motivi. Trovate tutti i dettagli nella nostra notizia.

Qualche settimana fa, vi abbiamo anche riferito che Microsoft starebbe lavorando per implementare anche i widget di terze parti nell’apposito pannello di Windows 11 e sembra che tale funzionalità sia già in fase di testing. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.