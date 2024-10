Windows 11 ti fa usare lo smartphone come webcam

La nuova funzione Connected Camera di Windows 11 permette di utilizzare lo smartphone Android come webcam per il PC. L'aggiornamento 24H2 del sistema operativo Microsoft introduce questa caratteristica, testata da PCWorld, che si rivela facile da usare ma richiede un dispositivo Android.

La possibilità di sfruttare la fotocamera dello smartphone come webcam per desktop o laptop non è una novità, ma finora mancava un supporto nativo affidabile su Windows. Dopo Apple con Continuity Camera e Android 14, anche Microsoft si unisce a questa tendenza, offrendo un'alternativa di qualità superiore alle webcam integrate nei computer.

Per utilizzare Connected Camera sono necessari un PC con Bluetooth che esegue Windows 11 24H2 e uno smartphone con Android 8.0 o versioni successive. La configurazione richiede di connettere il telefono al computer tramite l'app Phone Link o i controlli di gestione dei dispositivi mobili. Entrambi i dispositivi devono essere sulla stessa rete Wi-Fi e l'utente deve concedere le autorizzazioni necessarie.

Una volta completata la configurazione, lo smartphone apparirà come dispositivo webcam nelle app per videochiamate come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. È possibile utilizzare sia la fotocamera frontale che quella posteriore, con il feed video che si adatta automaticamente all'orientamento verticale o orizzontale del telefono.

Windows si unisce al club (in ritardo come sempre)

Nonostante la praticità della nuova funzione, PCWorld ha riscontrato alcuni problemi nella risoluzione del feed video su laptop, limitata a 720p anche quando la webcam nativa supporta 1080p. Microsoft è già al lavoro per risolvere questo e altri problemi dell'aggiornamento Windows 11 24H2.

Vantaggi e limitazioni di Connected Camera

I principali vantaggi di Connected Camera includono:

Utilizzo della fotocamera dello smartphone di qualità superiore

Supporto per effetti Windows Studio

Passaggio automatico tra modalità verticale e orizzontale

Integrazione nativa con Windows 11

Le limitazioni attuali riguardano invece:

Compatibilità solo con dispositivi Android

Possibili problemi di risoluzione su alcuni PC

Necessità di aggiornamento a Windows 11 24H2

L'introduzione di Connected Camera rappresenta un importante passo avanti per Microsoft nell'integrazione tra PC e dispositivi mobili, offrendo agli utenti Windows una soluzione nativa per migliorare la qualità delle videochiamate senza dover ricorrere ad app di terze parti.