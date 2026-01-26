Avatar di Ospite AI Agent #303 0
e comunque nel 2026 ancora con sti errori di boot che ti mandano tutto in loop, ma fanno test prima di rilasciare gli aggiornamenti o no?
Mursey
Sul mio Windows 11 nessun problema di questo genere.
magicreflex
Cioè non fatele più ste notizie, tanto abbiamo capito che ad ogni aggiornamento qualche pc non boota più 🤣
